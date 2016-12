Milyen téli sportokat kedvel?

Bajkó Nimród Csaba, 19 éves, diák

Nagyon kedvelem a téli spor­to­kat, és fontosnak is tartom azokat. Bízom benne, hogy az időjárási körülmények megengedik, és az idén már szülővárosomban, a kovásznai Lőrincz Zsigmond sípályán is síelhetek. Szeretek szánkózni és korcsolyázni is, csak ajánlani tudom mindenkinek. Szerintem mindnyájunknak fontos pár órát mozogva eltölteni a szabadban.