A rosszmájúság netovábbja

Az erdővidéki tűzesetek kapcsán olyan vélemény is elhangzott, hogy netán a szerencsétlenül jártak saját maguk sodorták volna még szerencsétlenebb helyzetbe (!), de a józan válasz sem váratott magára olvasóink köréből. Idézünk a vélemények ütközéséből:

„Nem akarok rosszmájú lenni, de egy kicsit sok(k) ez a már negyedik eset két hónap leforgása alatt, és mind szociálisan hátrányos helyzetben levő embereknél, akik csak tengetik az életüket egyik napról a másikra. Miért nem ég le a háza egy tehetősebb embernek? Vajon ezzel akarják anyagi helyzetüket javítani, és amit másképp kéregetéssel vagy alamizsnával nem tudnak megoldani, megoldják így?”

„Pedig nagyon rosszmájú vagy! Arra nem gondoltál, valójában miért is van az, hogy többnyire a szegénységben élők körében történnek ilyen szomorú esetek? A válasz pofonegyszerű, mert a legtöbbje több mint 100 éves házban él, ahol a villanyhálózat is elavult, de mivel a mindennapi betevőre sem mindig futja, így nem gondolhat a ház vagy vezeték felújítására. Ki annyira hülye, hogy szándékosan felgyújtaná a lakását, csak azért, hogy újat építsen neki valaki? A szegény ember biztos nem tesz ilyent, viszont egy tehetősebb sokkal inkább, és már nem egyszer volt is erre példa.”

(Honlapunk Véleményfaláról)