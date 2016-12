Szeretni szabadon

Tagadó szóval nem indulhatok az emberek felé, hiszen annyi tiltást jegyzünk föl magunkban amúgy is, csak tudjunk eligazodni közöttük! A római katolikus kereszténységben is, nemzeti hűségükben is kitartó moldvai csángó-magyar testvéreink mai napig legnagyobb bűnök között tartják számon a lopást; azt ők meg nem bocsátják addig, amíg a lopott holmit vissza nem adja a tettes. Ők, akik arra is példaként élnek, hogyan lehet meglopni egy egész nemzetet!

Abban is bizonyos vagyok, hogy a bűnök alóli megváltást nem bízhatjuk egyértelműen a Kisjézusra, a Megváltóra, akinek eljöttéért évezredek óta esengve imádkozunk. Az Embernek, az egyénnek föl kell emelkednie nemes erkölcsben az Ő megérkeztének ígéretéhez. A tízparancsolat a megváltási ígéret velejárója.

Úgy hiszem, valahogy innen indulhatunk az emberi világ visszaszeretése felé. Igen, elméletizni könnyű, legalábbis könnyebb, mint cselekedni és visszaszeretni. Lehet, nem mondok újat azzal sem, hogy szeretni csak szabadon lehet. A moldvai magyarság példaértékű abban is, hogy nem merik kimondani a román hatalomtól való félelmükben azt, hogy ők magyarok. Egyszerűen katolikusoknak nevezik magukat, noha máig is érvényes a magyar nyelvű papi igehirdetés tiltása.

Ünnephalmazban erről értekezni… Igen, ez jutott eszembe vasárnap, a karácsonyi úrvacsora órájában. Meg az is, miközben kis kocka kenyeret fogadtam el a magyar világ legszebb lelkésznőjének kezéből: vajon mire gondol a moldvai magyar ember, mik fö­lött köröz a lélek a román nyelvű prédikáció idején? Miféle imák némulnak el az anyanyelv temetőiben? Zsúfolt a templom, imázni gyülekeztünk – zakatol bennem a megfogalmazás, hogy oda kell kiáltani végre a román testvéreknek, hogy szeretni csak szabadon lehet! És a gyűlölet csak epét terem, és az mindenkire káros.

Zsoltárok ernyője alatt hittérítősködöm magamban, s nem magamért, hanem egy koldusszegény ország embereiért. Mert lerontani talán könnyű, könnyebb, mint együtt építkeznünk, hiszen egy „tyúkalja” kényszerközösségben nem leljük önmagunkat.

Templomunk mennyezetéig s az ablakokon túlra árad a riadalom az áhítat csendjében. Szeretni csak szabadon lehet, emberek!