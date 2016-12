Önnek mi a kedvenc karácsonyi fogása?

Lénárt Éva, 69 éves, nyugdíjas

Karácsonykor mindenkinél jellemző a hagyománnyá vált töltött káposzta és a levesek. Én is kedvelem ezeket, viszont ezek mellé borsólevest, halat is készítek. Szilveszterkor rántott húst, hidegtálat is szoktam. A finom étkek is fokozzák az ünnepies hangulatot. Ilyenkor nehéz visszafogni az étvágyunkat, de azért be kell tartani egy határt, mert az egészségünk kárára mehet.