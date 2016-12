Kisebbségek paradicsoma

Bombaként robbant szerdán a hír, hogy az államfővel folytatott kormányalakítási tanácskozás alkalmával, a választásokon győztes párt Sevil Shhaideh 52 éves közgazdászt javasolta a miniszterelnöki székbe. Igazi balkáni megoldás ez, méltó a fanarióta hagyományokhoz. És amikor ezt írom, nem a politikusnő tatár-török származására célzok, sem a muzulmán vallására, hanem arra az ördögi észjárásra, mely saját állampolgárai rovására ugyan, de évtizedeken keresztül sikeressé tette a román bel- és külpolitikát.

Most sincs ez másként, hiszen ha ezt a javaslatot Dragneának sikerül az államfő torkán lenyomnia, akkor több legyet is ütött egy csapásra. Először is, ő lesz a miniszterelnöki hatalom tulajdonképpeni gyakorlója. Egy nemzeti kisebbséghez tartozó személynek ugyanis, aki ráadásul nő és muzulmán, nem lesz mozgási tere a magát nemzetállamnak valló, ultraortodox Romániában. Ugyanakkor most, amikor a súlyos gondokat okozó muszlim bevándorlók miatt feszültté vált a helyzet az őket kibocsátó országok és a vén kontinens között, egy ilyen lépéssel befolyásos barátokat lehet szerezni. És nemcsak az iszlám világban, hanem a bevándorláspárti uniós vezetők és a világgazdaságot kézben tartó liberálisok soraiban is.

Mindettől viszont semmivel sem lesz könnyebb sorsa a Bukarestben regnáló mindenkori román hatalom által kis híján 100 esztendeje felszámolásra ítélt erdélyi magyar nemzetrésznek. Sőt, nehezebbé válik a jogainkért folytatott küzdelem. Ki fogja ugyanis elhinni, hogy mi itt üldözve vagyunk? Hiszen a német államfővel, török-tatár miniszterelnökkel, magyar nevű korrupcióellenes főügyésszel és sváb főhírszerzővel büszkélkedő Románia kívülről kisebbségi paradicsomnak tűnik, ezért panaszainkat majd könnyen lehet aljas rágalmakként beállítani.

Éppen ezért az erdélyi magyar választóktól ismét bizalmat kapott RMDSZ-nek valóban érdekvédelmi szervezetként kell a jövőben működnie. Árgus szemekkel kell odafigyelnie a minket magyarként ért sérelmekre, hogy cáfolhatatlan bizonyítékok kíséretében azonnal felhívhassa rájuk az Európai Unió országai, illetve a nagyhatalmak figyelmét. A kormányban pedig nincs mit keresnie, amíg a minket megillető kollektív jogokat bele nem foglalták az ország alkotmányába.