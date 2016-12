Alászáll az angyalunk

Értelemmel és jó érzelemmel megáldott történészeink állítják és bizonygatják, hogy a 9. század legvégén a Kárpát-medencében ismét letelepedett magyarok jövet is találkoztak Máriával és az ő egyszülött fiának nagy tiszteletével. Az is igaz mindmáig, hogy az egyes emberek is, az egyes népek is más-más módon szeretik a Napot, néznek az égre és egymásra is idelenn, a földön.

Angyaljárás van nálunk, székelyeknél.

Minálunk jóval hosszabb az imádságos-születéses december, mint másutt. Közelebb kerülünk ilyenkor, a Kisjézus megérkezése előtt, közelebb az éghez, az égiekhez, az emberekhez és azok rendíthetetlen hitéhez a jóban és az istenség jó szolgálatában; az élő fákhoz meg az állatkákhoz is jó szóval fordulunk, anélkül, hogy a tőlünk kőhajításnyira imádkozó, más keresztény népeket szóval is bántanánk. Hogyne ismernének rá az örökké várt, vágyott istengyermekre, szegényemberek istállójára, barmok és hódoló keleti királyok melengető közelségében csipogó Újszülöttre mindazok, akik kenyéren és vízen várakoztak a jóra, az Igazra! Akit így és ilyen tengernyi sokan várnak, az minden bizonnyal megérkezik az erős hitűek lelkébe és udvarába.

Nem a királyok, hanem a rendíthetetlen hitű szegények körébe szállott alá a Kisjézus. Templomaink tele az angyalok védelme alatt meghúzódó jelkép-jászolokkal. Az emberek, a mi székely–magyar népünk is a maga udvara, tárgyai közelségébe tudja beleképzelni Máriát és az ő kicsinyét. A Kárpátok alatt, Európa könyökhajlatában az öregek is, a gyermekek is örvendezve és becézve nevezik a várva vártat, a Jézuskát, a Kisjézust. Hogy is lehetne a jóba, az igazságosba vetett bizalmat megingatni bennük?!

Lehet keresni a titkokat. Azok nyitját. Ennek a hitnek a titka az emberek lelkében gyökerezik. Próbáljuk csak meg elképzelni angyaljárás és Kisjézus nélkül a decembert. Nem is lehet, nem is akarjuk. Az egymás iránt való és levő jóság, az igazság melegágya lészen mindig is ez a hónap. Aki nem hisz benne, annak a jövendő is üresen kong – őrizzen attól a magyarok Máriája és a Kisjézus.