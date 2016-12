Mennyi szabadság után érezné már hiányát a munkának?

Magyarosi P. Imola, 33 éves, színésznő

Viszonylag hamar visszavágynék, ez így történt akkor is, amikor anya lettem, bár nagy örömömre szolgáltak az anyasággal kapcsolatos teendők. De úgy gondolom, részemről sem, részükről sem egészséges dolog, ha kimerítjük egymást. Vannak próbafolyamatok a színházban, amik nekem kimaradnak, olyankor, ha nem is konkrétan a játék, de a munkahelyi légkör és közösség nagyon hiányzik. Most decemberben jól sikerült, hogy az ünnepek tájékán volt időm meghitt családi készülődésre.