A palánk alól jelentjük

Újabb kemény mérkőzést vívott hétvégén a KSE csikócsapata a női kosárlabda másodosztályban, ahol a jóval tapasztaltabb fővárosi Agronomiával szemben hajtott fejet. A Sepsi ISK U18-as lánycsapata az utolsó másodpercekben hozott vitatható bírói döntést követően szenvedett vereséget.

A női I. liga soros fordulójában a bukaresti Agronomia otthonában remek játékkal rukkolt elő a sérült Debreczi Iringót és Voloncs Orsolyát nélkülöző KSE az élvonalt is megjárt játékosokkal szemben. A fiatal tehetségek három negyeden keresztül derekasan állták a sarat a tapasztaltabb ellenféllel szemben, ám miután a személyi hibák miatt több alapjátékos is kipontozódott, egyértelművé vált a hazaiak erőfölénye. Kolarevic edző az utolsó öt percben a tartalékokat is pályára küldte, tapasztalatszerzési szándékkal. A mérkőzésről híven árulkodik az a sokatmondó adat, hogy a fővárosiak 40 büntetőt dobhattak, a kézdiek tizenötjével szemben. Végeredmény: Agronomia – KSE 75-55 (18-24, 19-11, 15-11, 23-10). A KSE pontszerzői: Incze 15/3, Kovács 12, Biszak 10, Csurulya 8, Bartók 5/3, Kászoni 3/3, Czimbalmos 2. Edző: Ljubomir Kolarevic. A lányok vasárnap 11.30-tól Gyulafehérvárt fogadják a kézdivásárhelyi sportcsarnokban.

Az U18-as pontvadászat elődöntős szakaszában az odavágók utolsó mérkőzésén a Nemes Áron irányította Sepsi ISK szombaton, Temesváron volt kénytelen fejet hajtani. Csapatunktól származó információk szerint a részrehajló bíráskodás egy megérdemelt győzelemtől fosztotta meg a sepsiszentgyörgyieket, két másodperccel a lefújás előtt egy nem létező faultért ítéltek büntetőt ellenük. Végeredmény: 52-51. Az ISK pontszerzői: Sándor 17/12, Kovács Kriszta 2, Bölöni 5/3, Taranek 6, Holinka 4, Jakab 2, Kovács Kincső 9.