Sportösszefoglaló

Teremlabdarúgás

Ma játszanak csapataink

Kéthetes szünet után, ma lépnek pályára a háromszéki csapatok a teremlabdarúgó élvonal 19. fordulójában, a KSE hazai pályán, míg a Sepsi FC idegenben vállalja a játékot, ám sajnos egyikük sem számít esélyesnek.

A KSE ma 17 órától a bajnoki álmokat dédelgető Temesvári Informatikát látja vendégül a kézdivásárhelyi sportcsarnokban. Az odavágón az Informatika 15-1 arányban iskolázta le a céhes városiakat. Az idegenlégiósoktól hemzsegő bánságiak utolsóként jutottak be a Román-kupa négyes döntőjébe, miután szombaton 5-0-ra lelépték a II. ligás Brassói Colţeát. A négyes döntőbe korábban a Dévai Autobergamo, az FK Székelyudvarhely és a Marosvásárhelyi City’us verekedte be magát.

A vendég Sepsi FC 18 órától kezd az FK Székelyudvarhely otthonában, kettejük legutóbbi összecsapása a Hargita megyeiek

6-1-es győzelmével zárult a Szabó Kati Sportcsarnokban, tavaly októberben.



Labdarúgás

Egy héttel tolódik a rajt

A Kovászna Megyei Labdarúgó-szövetség szombati technikai gyűlésén a IV. és V. ligás csapatok képviselőivel közösen úgy döntöttek, hogy a tervezetthez képest egy héttel későbbre halasztják a megyei ligák tavaszi idényének rajtját a labdarúgópályák nem megfelelő állapota miatt. A határozat értelmében a IV. ligás pontvadászat március 11–12-én kezdődik, és június 10-én fejeződik be, a III. ligás osztályozót június 17-én és 24-én vívja a bajnokcsapat. Az V. ligás bajnokság március 18–19-én veszi kezdetét, míg a rájátszás május 14-én rajtol.

A megbeszélésen kisorsolták a megyei Román-kupa negyeddöntős párosításait, a párharcokat április 12-én rendezik a következő program szerint: Uzoni Vénusz – Gelencei Nemere, Illyefalvi Lendület – Kézdivásárhelyi SE, Bardoci Prima – Papolci FC, Nagyajtai Hargita – Berecki FC. Az elődöntőt már oda-vissza rendszerben szervezik május 3-án, illetve 17-én, míg a döntőre június 14-én kerül sor Sepsiszentgyörgyön.



Asztalitenisz

Jobb ellenféltől kaptak ki

Nem sikerült meglepetést okoznia a sepsiszentgyörgyi Electricának (Kocsis Balázs, Moldoveanu Ştefan, Laurenţiu Bârlan és Simon Teodor edzőjátékos), amely a Szuperliga elődöntőjének első felvonásán a papírformának megfelelően 5-0 arányban alulmaradt a jóval erősebb játékerőt képviselő, bajnokesélyes Mioveni-nel szemben. Moldoveanu Stefánnak ugyan volt két meccslabdája a párharc első összecsapásán, de sajnos nem tudta azokat értékesíteni, miután a döntő szettben 9-3-ról mentett hosszabbításra. Ezután sem sikerült sajnos egyetlen mérkőzést sem nyernünk. „Örvendünk annak, hogy egy ilyen kaliberű csapatot sikerült elhoznunk Szentgyörgyre. Köszönjük azoknak, akik eljöttek, és végigszurkolták a mérkőzést. Jó érzés volt itthon játszani, a vereség ellenére” – nyilatkozta a csapat egyik tagja, Kocsis Balázs, aki kifejezte abbeli reményét, hogy legközelebbi hazai meccsükre is nagy számban kilátogatnak a sportág kedvelői. A visszavágót két hét múlva rendezik, majd ezt követően várhatóan a bronzéremért játszhat csapatunk.

A lányok kiszerválták a bennmaradást

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK lánycsapata – Papp Rebeka, Oláh Kriszta és Mike Boróka – remek hozzáállással és jó játékkal kihasználta a hazai pálya előnyét, és mindkét mérkőzést 5-0-ra behúzva kiharcolta a bennmaradást az országos B-divíziós asztalitenisz-bajnokságban, a vendég Râmnicu Sărat csapatával szemben. Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy szombaton az oda-visszavágót is a Dobolyi Aladár asztalitenisz-teremben játszották le a felek. Kerekes Barnabás edzőtől azt is megtudtuk, hogy a bennmaradáson kívül helyosztót is játszhatnak a lányok, az

5–6. helyért Râmnicu Vâlcea csapatával mérik össze erejüket, várhatóan március végén.

A fiúcsapat – Bedő Norbert, Medvés Antal, Toma Darius – nem volt ilyen szerencsés, Temesváron 5-1 és 5-3 arányban maradtak alul, így kiestek a B-osztályból.



Cselgáncs

Éremeső Magyarországról

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK cselgáncsozói nem kevesebb mint tíz dobogós – két arany-, öt ezüst- és három bronzéremmel – helyezéssel gazdagodtak a magyarországi Nagykörösön megtartott nemzetközi Körös-kupán. A céhes városbeli klub tizenhat cselgáncsozóval nevezett be a rangos viadalra, amelyen az anyaországi csapatok mellett öt külföldi együttes színeiben közel háromszáz sportoló lépett küzdőtérre. A Veres László, Czifra Attila és Vida Attila irányította együttes legjobb eredménye Balogh Hanna (2005-ös korcsoport, 45 kg), illetve Baricz Örs (2003–2004-es korosztály, 36 kg) nevéhez fűződik, akik kiváló teljesítménnyel és hibátlan versenyzéssel a dobogó legmagasabb fokára léphettek fel.

További eredmények: 2007-es korosztály: 2. hely Miklós András Benedek (30 kg, West Judo, Szentkatolna); 2006-os korcsoport: 2. hely: Marti Áron (38 kg) és Szima Tamás (45 kg), 3. hely: Barbócz Mátyás (35 kg) és Aracsi Ákos (38 kg), 5. hely: Nagy Róbert (32 kg); 2005-ös korosztály: 2. hely: Imre Lóránt (41 kg); 2003–2005-ös korosztály: 2. hely: Norocea Andra (40 kg), 3. hely: Szász Gergő (36 kg), 5. hely: Vida Tamás (55 kg), 7. hely: Péter Tamás (45 kg). Antal Levente, Ambrus Magor és Jakabos Szabolcs helyezés nélkül fejezte be a nagykörösi vendégszereplést.

A csapat köszöni a szülők, a Shopoweb és a Sláger Trans támogatását, mivel enélkül nem sikerült volna részt venni a versenyen.