Rövid hírek

Bajnokok jönnek Szentgyörgyre

A döntős szereplésért száll harcba a sepsiszentgyörgyi Electrica férficsapata szombaton az asztalitenisz Szuperliga elődöntőjében. A Kocsis Balázs, Moldoveanu Ştefan, Bârlan Laurenţiu és Simon Teodor edzőjátékos alkotta együttes a negyedik helyen zárta az alapszakaszt, így a legjobb négy között a remek játékerőt képviselő, listavezető Mioveni-nel kerül szembe. A döntőbe jutó kiléte oda-vissza meccsen fog eldőlni, az első felvonást szombaton 15 órától Sepsiszentgyörgyön, a Topspin-asztaliteniszteremben rendezik. Aki teheti, ne hagyja ki a lehetőséget, hogy a többszörös országos bajnokokat lássa szerválni, de a mieinknek is jól jöhet a helyszíni biztatás. A belépés díjtalan, bárkit szívesen látnak. Hajrá, Electrica!

Kézdivásárhelyen is lehet asztalitenisz-párbajt végigszurkolni szombaton, mivel a Nagy Mózes Sportklub B-divíziós lánycsapata – Papp Rebeka, Oláh Kriszta és Mike Boróka – a bennmaradásért küzd a vendég Rm. Sărat ellen, a Dobolyi Aladár asztalitenisz-teremben. Ez alkalommal az oda-visszavágót is lejátsszák a felek, 10 órai és 16 órai kezdéssel. Az NMSK B-divíziós fiúcsapata – Medvés Antal, Bedő Norbert és Toma Darius – ugyancsak hétvégén, Temesváron áll asztalhoz, ahol szintén a bennmaradásért szerválnak.



Közeledik a tavaszi rajt a megyei ligákban

A Kovászna Megyei Labdarúgó-szövetség szombaton 10 órától a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Iskolaközpont konferenciatermében technikai gyűlést tart a IV. és V. ligás csapatok képviselőinek. A találkozón megbeszélik a tavaszi rajttal kapcsolatos teendőket, tudnivalókat.



Kiélezett küzdelemben nyert a KSE

A megyei tekebajnokság 11. fordulójában szoros meccset játszott egymással az éllovas KSE és a harmadik helyen álló Sepsikálnok együttese, a győztes kilétét mindössze két fa döntötte el a listavezető javára. Eredmények: Korona – Alba-Zoltán 1309-1143, Sepsikálnok – KSE 1280-1282. A rangsor: 1. KSE 16 ponttal, 11 753 fával, 2. Korona 12/11 608, 3. Sepsikálnok 8 / 11 303, 4. Csernáton 8 / 10 090, 5. Alba-Zoltán 0 / 9655.