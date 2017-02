Sikerre hangolva

Az idénybeli harmadik bajnokin is le kell győzni Galacot Fotó: Henning János

Újra hazai pályán mérkőzik a listavezető Sepsi–SIC, amely ma 19 órától a Galaci Phoenixet látja vendégül a Szabó Kati Sportcsarnokban, a női kosárlabda Nemzeti Liga középszakaszának 2. fordulójában.

Zoran Mikes együttese 17 mérkőzés óta veretlen a bajnokságban, legutóbb tavaly október 8-án szenvedett vereséget a Târgovişte otthonában, a bajnoki mérlegük: 18 az egyhez. A középszakasz felsőházában is kedvezően kezdtek a címvédő zöld-fehérek: múlt hétvégén magabiztosan győztek Szatmárnémetiben (79-62). Mai ellenfelük számára is jól alakult a felsőházbeli első összecsapás, az ötödik helyen állomásozó galaciak óriási bravúrral 77-68-ra nyertek az újdonsült kupagyőztes Târgovişte ellen, és borítékolhatóan sikerre szomjaznak Sepsiszentgyörgyön is.

A két csapat közti örökmérleg egyértelműen a Sepsi–SIC-nek kedvez, az utóbbi négy évben rendezett mind a nyolc párbajt a sepsiszentgyörgyiek húzták be. Az alapszakaszban mindkét alkalommal kategorikus győzelmet arattak a mieink, 108-59 és 85-54 arányban iskolázták le a Phoenixet. Mindezek tudatában, és annak ellenére, hogy a Sepsi–SIC kerete az erősebb, nem kizárt, hogy egy színvonalas, izgalmas meccsre kerül sor ma este.