Bekeményített a Sepsi OSK

Laurențiu Manole, Vlad Olteanu, Răzvan Greu, Sandu Iovu Fotó: Sepsi OSK

A II. liga újoncaként a Sepsi OSK-nak sikerült az ősszel alaposan meglepnie ellenlábasait, többek között az Aradi UTA elleni 4-1-gyel, a Foresta Suceava elleni 6-1-gyel és a kupabeli 5-1-es, Brassó feletti diadallal. Emellett tízfordulós veretlenségi sorozattal is büszkélkedhettek a mieink, és a rangsor második helyén is álltak ősszel. Az évet 18 mérkőzésen elért 35 ponttal az 5. helyen zárták a piros-fehérek, a klub neve pedig mára egyet jelent a becsületességgel, komolysággal és kemény munkával. Hasonló jó szereplésre számítunk tavasszal is.

Amint arról már korábban hírt adtunk, hétfővel zárult a téli átigazolási időszak, a Sepsi OSK-nak pedig az utolsó száz méteren sikerült alaposan meglepnie mindenkit azzal, hogy keretébe csábított négy fiatal, tehetséges labdarúgót. Laurențiu Manole (20 éves) és Vlad Olteanu (20 éves) a Bukaresti Dinamótól, Răzvan Greu (21 éves) az FC Botoșani csapatától, valamint Sandu Iovu (21 éves) a Dési Egyesüléstől érkezett kölcsönszerződéssel a piros-fehér mezesekhez. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a védőjátékos Sebastian Ghinga (30 éves) Resicabányáról, míg a csatár Vlad Bujor (28 éves) Suceaváról tette át székhelyét Sepsiszentgyörgyre. A távozók között van Andrei Ţepeş (FK Csíkszereda), Tankó Zsolt (Kézdivásárhelyi SE), Daniel Mutu (FC Brassó) és a még tavaly búcsút intő Armando Mihai.

Csapatunk szombaton 11 órától Nagyváradon kezdi meg a tavaszi idényt, hazai pályán legközelebb március 4-én szurkolhatunk a piros-fehér mezeseknek, amikor a CS Afumaţi látogat Sepsiszentgyörgyre. A sorozatos visszalépések miatt 16 csapatosra fogyatkozott mezőnyben kevesebb hazai meccs vár a sepsiszentgyörgyiekre, akik mindössze öt alkalommal élvezhetik a saját pálya előnyét, szemben a kilenc idegenbeli mérkőzéssel, emellett három játéknapon ellenfél hiányában állni fognak.

A Sepsi OSK kerete a tavaszi idényre:

Kapusok: Fejér Béla Csongor, Niczuly Roland, Rusandu Adrian.

Védők: Ciprian Răduţoiu, Daniel Dumbravă, Ionuţ Ursu, Răzvan Damian, Marius Burlacu, Paul Chiş, Vlad Olteanu.

Középpályások: Mitra Szilárd, Mame Seydina Issa Thiaw Lahi, Sebastian Ghinga, Bogdan Minciună, Alexandru Ţuţu, Jakab Róbert, Laurenţiu Manole, Răzvan Greu, Sandu Iovu, Dragoş Huiban, Ionuţ Plămadă, Andrei Tofan.

Csatárok: Hadnagy Attila, Daniel Ene, Vlad Bujor, Veress Zsombor.

A Sepsi OSK hátralévő programja:

22. forduló (február 24–26.): Nagyvárad–Sepsi OSK

23. forduló (március 4.): Sepsi OSK–Afumaţi

24. forduló (március 11.): Academica Clinceni–Sepsi OSK

25. forduló (március 18.): Bukaresti Juventus–Sepsi OSK

26. forduló (március 25.): Sepsi OSK–Szatmárnémeti Olimpia

27. forduló (április 1.): Călăraşi–Sepsi OSK

28. forduló (április 8.): a Sepsi OSK áll

29. forduló (április 15.): Aradi UTA–Sepsi OSK

30. forduló (április 22.): Sepsi OSK–Temesvár

31. forduló (április 26.): Baloteşti–Sepsi OSK

32. forduló (április 29.): a Sepsi OSK áll

33. forduló (május 6.): Târgovişte–Sepsi OSK

34. forduló (május 13.): a Sepsi OSK áll

35. forduló (május 20.): Foresta Suceava–Sepsi OSK

36. forduló (május 24.): Sepsi OSK–Dacia Unirea Brăila

37. forduló (május 27.): Resicabánya–Sepsi OSK

38. forduló (június 3.): Sepsi OSK–Mioveni