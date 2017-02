Rövid hírek

Felavatott aréna

Tegnap ünnepélyes keretek közepette átadták a budapesti vizes-vb központi létesítményét, a Duna Arénát. Az átadón Fürjes Balázs, az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos és Tarlós István főpolgármester mellett számos kiváló úszónk is részt vett: köztük Gyurta Dániel, Bernek Péter, Cseh László, Papp Bianka, Verrasztó Evelyn és a többszörös olimpiai bajnok Hosszú Katinka is. Az úszók egy laza próbaúszással vették birtokba a vadonatúj tízpályás bemelegítő medencét. A világbajnokságot július 14–30. között rendezik meg Budapesten és Balatonfüreden.



Csökkenő esély

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke még bízik abban, hogy újrateremthető az egység a 2024-es budapesti olimpiai pályázat mögött, ám hangsúlyozta: az esélyek jelentősen csökkentek az elmúlt napok eseményei következtében. Borkai a MOB keddi sajtótájékoztatóján kiemelte, a pályázatnak csak akkor van esélye, ha konszenzus van a támogatásában. A politikai egység megvolt – tette hozzá –, mostanra azonban több párt is politikai megfontolások miatt elfordult az ügytől. Éppen ezért szerinte a politikai egység visszaállítása a kulcs, s nem a népszavazás a megoldás, még akkor sem, ha a pályázat támogatói kerülnének többségbe, mivel nem lehet elég gyorsan kiírni a kérdésben a voksolást.



Uzsonna a kispadon

Nem lépett pályára az Arsenal elleni hétfő esti FA Kupa-mérkőzésen, mégis világszerte ismertséget szerzett magának Wayne Shaw, az ötödosztályú Sutton United labdarúgócsapatának cserekapusa. A közel 150 kilós hálóőr a kispadról nézte végig a sztárcsapat 2-0-s győzelmével végződött mérkőzést, de a 82. percben megéhezett, és elmajszolt egy húsos pitét az oldalvonal mellett. Ezzel a tettével az internet sztárja lett, együttese vezetőedzője, Paul Doswell azonban nem volt túl boldog. Elképzelhető, hogy Shaw falatozását az angol szövetség is kivizsgálja, mivel fogadási csalással is összefüggésben lehet. A szigetországban ugyanis akadt olyan fogadóiroda, ahol a meccs előtt arra is lehetett tétet feltenni, hogy vajon a Sutton cserekapusa eszik-e majd a mérkőzés alatt.