Sportösszefoglaló

Birkózás

Incze Kriszta csúcsformában

Izgalmas párharcokkal, látványos akciókkal hívták fel magukra a figyelmet a huszonhárom év alatti birkózók az elmúlt hétvégén, a számukra kiírt országos döntőben, Temesváron. Köztük voltak a sepsiszentgyörgyi birkózók is, akik igyekeztek a lehető legjobbat nyújtani a szőnyegen. Ez leginkább a többszörös országos bajnok Incze Krisztának (MSK) sikerült, aki hibátlan versenyzéssel megnyerte a 63 kg-os súlycsoport kiírását, és bezsebelte a bajnoki címet. Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a kiváló sepsiszentgyörgyi birkózólány a hónap elején a felnőtt korosztályban is kiérdemelte a legjobbnak járó aranyérmet. Remek előjelek ezek a március 28. – április 2. között Szombathelyen esedékes U23-as Európa-bajnokság előtt, ahol a román válogatott tagjaként szállhat harcba.

A 63 kg-os súlycsoportban a municípiumi sportklub másik képviselője, Molnár Erika bronzérmet szerzett, csakúgy, mint a fiúknál a 97 kg-os súlycsoportban versenyző Vitályos Alpár. Egy arany- és két bronzéremmel a tarsolyukban, mesterük, Mátéfi Árpád méltán lehet elégedett teljesítményükkel. A Sepsiszentgyörgyi ISK színeiben induló Kertész Beáta az előkelő ötödik helyen végzett a 69 kg-os súlycsoportban.



Asztalitenisz

Elődöntőben az Electrica

Sikerült megtartania összetettbeli negyedik pozícióját a sepsiszentgyörgyi Electricának a Szuperliga bodzavásári visszavágó-sorozatában, ez pedig azt jelenti, hogy csapatunk bejutott az elődöntőbe, ahol a többszörös bajnok Mioveni ellen küzd meg a döntőbe kerülésért.

A Konstancai Topspin 08 elleni sima, 5-0-s győzelemmel indított a Kocsis Balázs, Moldoveanu Ştefan, Bârlan Laurenţiu és Simon Teodor edzőjátékos alkotta Electrica, majd 5-0-ra kikapott a Pristavu Câmpulungtól. Ezt követően 5-2-re legyőzték a Krajovai U-t, majd 5-3-ra alulmaradtak Besztercével és 5-2-re a Kolozsvári Polival szemben, míg az éllovas Mioveni-től 5-0-ra kaptak ki, végül pedig 5-4-re nyertek a bukaresti CSTA ellen. Három győzelmüknek és négy vereségüknek köszönhetően a mieink megtartották az odavágók során kiérdemelt negyedik helyüket, így az elődöntőben a remek játékerőt képviselő listavezető Mioveni-nel mérik össze erejüket. A döntőbe jutó kiléte oda-vissza meccsen fog eldőlni, az első felvonást szombaton 15 órától Sepsiszentgyörgyön rendezik, helyszín: a Topspin-asztalitenisz-terem.



Kelemen Attila-emlékverseny

Több mint harminc amatőr pingpongozó vállalkozott arra, hogy asztalhoz állva lerója tiszteletét a 39 éve eltávozott néhai asztaliteniszező, Kelemen Attila emléke előtt Kézdivásárhelyen. A két kategóriában 33-an mérkőztek meg, tízen az öregfiúk (50 év felettiek), 23-an pedig a felnőttek (20–50 év közöttiek) mezőnyében. A győztesek, öregfiúk: 1. Pethő Mihály (Felsőrákos), 2. Stekbauer Árpád (Bükszád), 3. Könczey József és Papp József (mindketten Kézdivásárhelyről). Felnőttek: 1. (és a Kelemen Attila-vándorserleg egy évi birtokosa) Lőrincz Zoltán (Kézdivásárhely), 2. Barta Zsolt (Nagyajta), 3. Nagy István (Mikóújfalu) és Bardócz Szilárd (Barót).

A versenyt szervező Nagy Mózes Sportklub edzőjeként, Kerekes Barnabás köszönetet mondott a Toro Impex Kft-nek és a megyei sport- és ifjúsági igazgatóságnak a verseny támogatásáért.



Cselgáncs

Érem nélkül

Nem termett babér a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK cselgáncsozóinak a suceávai U18-as országos bajnoki döntőn, ahol mindhárom sportoló – Kocsis Gergő (81 kg), Gondos Réka (70 kg), Lázár Szilamér (55 kg) – idő előtt búcsúzott a küzdelmektől.



Kosárlabda, U18

Felemás eredmények

Mindkét háromszéki együttes pályára lépett szombaton a női U18-as kosárlabda-bajnokság elődöntős szakaszának 5. fordulójában. A hazai környezetben mérkőző Sepsi ISK jó első félidőt produkált a vendég fővárosi Olimpiával szemben, azonban gyengébb harmadik negyedbeli játékának betudhatóan ötpontos hátrányba került, amit a végjátékban nem sikerült ledolgoznia, így hárompontos vereséget szenvedett: Sepsi ISK – Bukaresti Olimpia 58-61 (13-13, 20-16, 11-20, 14-12). Az ISK kerete: Sándor 4, Kovács Kriszta 10, Bölöni 5/3, Taranek 6, Holinka 16/3, Kovács Kincső 17. Edző: Nemes Áron.

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK lendületesen kezdett Gyulafehérváron, és gyorsan meglépett ellenfelétől, a céhes városiak tízpontos előnnyel vonulhattak szünetre. A második játékrészben némileg visszavettek a tempóból, ám fegyelmezett játékukkal nem engedték közelebb a házigazdákat, hétpontos győzelmet arattak. Gyulafehérvár – Nagy Mózes SK 60-67 (12-18, 16-20, 19-14, 13-15). Az NMSK kerete: Incze 9/3, Bartók 4, Czimbalmos 9, Kovács 10, Csurulya 15/3, Biszak 20, Fejér, Istók, Rendy, Csillag, Csíki. Edző: Ljubomir Kolarevic.



Kézilabda

Magabiztos győzelem

Semmit sem bízott a véletlenre, és magabiztos játékkal egyszerűen leiskolázta brassói ellenfelét a Sepsiszentgyörgyi ISK ifjúsági 3-as lánycsapata szombaton, az országos kézilabda-bajnokság G-csoportjában. A jó iramú mérkőzésen a Sepsi ISK 33-21 (20-11) arányú győzelmet aratott a Brassói Transilvania felett. A magabiztos előny tudatában Szerző Árpád edző mind a tizenhat játékosát pályára küldhette, több-kevesebb ideig. „Nem okoztunk csalódást a lelkiismeretes szurkolókból álló nézőközönségnek, hagyományosan a kicsi ISK-sok lelkesen drukkolnak a nagyobbaknak. Gratulálok a lányoknak, de elégedetlen vagyok a magas labdák sáncolásával” – értékelt Szerző edző, és megköszönte az Ariadne Impex Kft. támogatását.

Az ISK csapata: Költő Kincső, Szász Gabriella és Bratosin Elena (kapusok), Veres Kriszta 10 gól, Baló Brigitta-Beáta 5, Csákány Nikolett 5, Kovács Petra 4, Imre Szende 4, Popica Elena Maria 4, Belle Hanna 1, Radu Oana Alexandra, Boros Kriszta, Bârlă Riana, Szabó Boglárka, Bartos Anett, Bedő Éva Gabriella. Edző: Szerző Árpád.



Sí

Újabb remeklés a sízőknek

Maroshévízen első alkalommal rendezték meg a Strindberg-kupát, annak apropóján, hogy a professzionális téli ruházatot gyártó maroshévízi Strindberg cég fennállása 25. évfordulóját ünnepelte. Ennek megfelelően az ilyenkor járó kitüntetések mellett az első helyezett 300, a második 200, a harmadik pedig 100 lejes Strindberg ajándékutalványt kapott. A startnál több mint 130 sportoló sorakozott fel, köztük a sepsiszentgyörgyi Sport-All Ski Team és Tanulók Háza sízői Bocz Attila edző irányításával, akik ezúttal is hozták formájukat óriás műlesiklásban. Eredményeik: I–IV. osztály, 2. hely: Bíró Maja és Molnár Etele, 3. hely: Molnár Makó. V–VIII. osztály, 1. hely: Finta Szilárd, 2. hely: Barta Martina Máté, 3. hely: Antal Soma. Bocz edző köszönetét fejezi ki a támogatóknak (Elenis, King Wash, Bike Kuckó, a helyi és megyei tanácsnak, a sepsiszentgyörgyi Tanulók Házának), valamint edzőkollégáinak Bajkó Levente Attilának és Tontsch Szilárdnak. A verseny után a csapat átutazott Kapnikbányára, ahol az országos síbajnokság harmadik fordulóját rendezi a máramarosszigeti Tanulók Háza.