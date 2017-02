Erősítettek az ellenfelek

Igencsak bekeményítettek a Sepsi OSK másodosztályos ellenfelei, már ami a játékos-mozgásokat illeti. Hivatalosan hétfőn jár le a téli átigazolási időszak, amit a labdarúgóklubok igyekeznek maximálisan kihasználni.

A legnagyobb játékos-mozgást az Academica Clinceni csapatánál jegyezték, akik nem kevesebb, mint tíz újonnan érkezettet jelentettek be. Ennek szükségességéről az őszi rangsorban elfoglalt szerénynek mondható 13. hely árulkodik, valamint az a tény, hogy sokan elhagyták a csapatot a télen. Az Academica új szerzeményei között pár élvonalbeli játékos is található, a Viitorultól Cioablă és Cruceru, a Steauától Onţel és Daniel Benzar, míg az FC Botoşani-tól Chindriş érkezett kölcsönbe.

A rangsor élén álló fővárosi Juventus több játékosától is megvált a téli szünetben, cserébe Al. Muscă (Dacia Unirea) és Hurdubei (Aerostar) játékjogát szerezve meg. A továbbra is bizonytalan helyzetben levő Brassói FC új igazolásokat nem eszközölt, viszont megválni kényszerült több alapemberétől, akinek lejárt a kölcsönszerződése, egyik húzóembere, Leca például a walesi The New Saints FC-hez távozott.

Amint arról már beszámoltunk, a ranglista ötödik helyén telelő Sepsi OSK három labdarúgóval erősített, Sebastian Ghingă, Vlad Bujor és Iovu Sandu csatlakozott a sepsiszentgyörgyiekhez.