Rövid hírek

Pingpongozók figyelem!

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK asztalitenisz-szakosztálya február 18-án, szombaton 10 órától amatőr pingpongozóknak szervezi a hagyományos Kelemen Attila-emlékversenyt. A megmérettetés helyszínéül a Dobolyi Aladár Asztalitenisz-terem szolgál. Két kategóriában lehet nevezni: felnőttek (50 éves korig) és öregfiúk (50 év felettiek). Jelentkezni a 0748.853.803-as telefonszámon, vagy a verseny előtt a helyszínen lehet.



Gyerektoborzás Kézdin

A Kézdivásárhelyi SE labdarúgó-szakosztálya toborzást indít a labdarúgás iránt érdeklődő kézdivásárhelyi és környékbeli gyerekek számára. A szakosztályon belül három edző – Csengeri Attila, Csulak Attila és Gazda József – vezetésével nyílik lehetőség a labdarúgás alapjainak elsajátítására, kiváló körülmények között. A 2007–2008–2009-ben született focistapalántákat ma 12 órára várják a céhes városi sportcsarnokban.



Női válogatott futsalban is

Hamarosan női teremlabdarúgó-válogatottja is lesz Romániának, a válogatót hétvégén Székelyudvarhelyen, egy nagyszabású teremlabdarúgó-torna keretében tartják, egyúttal ugyanott zajlik a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) női szak­ágának éves közgyűlése is. „Az Európai és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (az UEFA és a FIFA) is nagy figyelmet szentel a női labdarúgásnak, az utóbbi időben pedig előtérbe került a teremlabdarúgás is. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy a 2018-ban Argentínában rendezendő III. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon a nagypályás labdarúgást felváltja a futsal. A Román Labdarúgó-szövetség nem szeretne lemaradni a futballnagyhatalmak mögött, így februárban nagyszabású teremlabdarúgó-tornát szervez Székelyudvarhelyen. Ennek célja, hogy a bajnokság végén megszülessen Románia U17-es válogatottja, amely majd rajthoz áll az olimpia szeptemberi selejtezőjében” – olvasható a szövetség honlapján. Szombaton és vasárnap az ország legjobb húsz női csapata méretkezik meg Székelyudvarhelyen.

A férfi futsalválogatott egyébként szerdán, Kadaňban 4-2 arányban elveszítette a Csehország elleni első felkészülési mérkőzését. A két válogatott tegnapi lapzártánk után újra megmérkőzött egymással.