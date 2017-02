Rövid hírek

Kosárfieszta Sepsiszentgyörgyön

Tegnap délután a CSM Târgoviște–Szatmárnémeti VSK párharccal megkezdődött a női kosárlabda Román-kupa nyolcas döntője Sepsiszentgyörgyön. Az első negyeddöntőt a târgoviștei csapat nyerte 72-60 arányban. Tegnapi lapzártánk után fejeződött be a címvédő Sepsi–SIC és a Kolozsvári U összecsapása. A mai negyeddöntős program: 17 órától Brassói Olimpia–Galaci Phoenix, 20 órától Marosvásárhelyi Sirius–CSBT Alexandria. Az elődöntőket pénteken 17, illetve 20 órától bonyolítják le.



Nehéz helyzetben a brassóiak

Továbbra is bizonytalan a Brassói Futballklub helyzete, miután a helyi táblabíróság nem engedélyezte, hogy a csődbiztos előterjessze átszervezési elképzelését. A Brassói FC átszervezésével megbízott társaság elképzelését megtámadta a helyi adóhivatal, a táblabíróság pedig helybenhagyta a beadványt, egyben elutasította a klub egyik hitelezőjének kérését az adósságok törlesztésével kapcsolatosan. Az ügyet visszautalták a brassói törvényszékhez, amely május 3-ra halasztotta a sportszervezet csődjének kimondásával kapcsolatos döntést. A Cenk alatti város csapata jelenleg a 2. ligában 38 ponttal megelőzi a 35 pontos Sepsi OSK-t, és a ranglista 3. helyét foglalja el, mindössze egy pont hátránnyal a második helyezett aradi UTA mögött, így akár feljutásra is esélyes lehet, amennyiben a klub anyagi helyzete megengedi. A finanszírozással azonban továbbra is gondok vannak, a hírek szerint az ősszel abból a pénzből éltek, amelyet Alexandru Chipciu átigazolása nyomán fizetett az Anderlecht a FCSB-nek, a vétel­ár egy része ugyanis a válogatott játékos korábbi klubjaként a brassóiakat illette meg.



Pedagógusok fociznak

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos Elnöksége idén is meghirdeti az Educatio-kupa elnevezésű országos teremfoci-bajnokságot. A döntőt február 25–26-án rendezik a szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpontban, 16 csapat részvételével. Jelentkezni legkésőbb február 19-ig lehet. A tornán kizárólag pedagógusok vehetnek részt! További tájékoztató az RMPSZ honlapján (www.rmpsz.ro).