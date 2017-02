Paralimpia újságírói szemmel

Kádár Zoltán (balról) Baróton mesélt a paralimpiákon szerzett élményeiről

Január közepén Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár Termében, a Tortoma Önképzőkör évnyitó találkozójának keretében Paralimpia kívülről és belülről – Karok nélkül úszni, lábak nélkül szaladni!? címmel tartott tartalmas előadást és élménybeszámolót Kádár Zoltán újság­író, rádiós szakember (Marosvásárhelyi Rádió) a tavaly szeptemberi Rio de Janeiró-i paralimpián szerzett élményeiről.

Kádár Zoltán elöljáróban mesélt a 2012-es londoni paralimpiai játékokról is, mivel ekkor került kapcsolatba a paralimpiai mozgalommal. A Marosvásárhelyi Rádió szerkesztője „önszorgalomból” utazott Londonba, hogy nemcsak a marosvásárhelyi területi rádió román és magyar nyelvű adásának, hanem a közszolgálati rádió egészének első kézből szállítsa a sporthíreket. Elmondása szerint Sally Wood-Lamontot, a Román Paralimpiai Szövetség elnökasszonyát is meglepte, hogy újságíróként érdeklődik a fogyatékosok versenye iránt, hiszen Románia nem fordít kellő figyelmet a sérült vagy fogyatékkal élő emberekre. A London előtt megrendezett játékokon Novák Károly Eduárd csíkszeredai kerékpáros Pekingben lecsúszott az aranyéremről, ekkor határozta el, hogy mellette lesz a következő megmérettetésen, és akár szurkolóként, akár újságíróként, de kihajtja belőle az aranyat. Így is történt, hiszen Novák Ede Londonban arany- és ezüstérmet is szerzett, így ő lett Románia első – és mai napig egyetlen – paralimpikonja. Ekkor Románia 5 személlyel nevezett a versenyre, a riói játékokon már 12 tagú csapat vett részt, akik között voltak kerékpárosok, asztaliteniszezők, úszók, atléták, kenusok és cselgáncsozó is.

Az újságíró elmondása szerint kell egy bizonyos fokú lelki felkészültség, hiszen elutazása előtt volt benne egy félsz, számtalanszor elgondolkodott azon, hogy egészséges emberként hogyan fog tekinteni a sérült emberekre, de jó érzés volt látni és megtapasztalni azt, hogy mindenki a helyükön kezeli őket, teljes emberként tekint rájuk. A versenyszámok főként a teljesítményről, egymás elfogadásáról szólnak, de sajnálatos az a tény, hogy csalások is történnek, amelyekkel különböző kategóriákból előnyösebben lehet eredményeket elérni.

Számos érdekes versenyszámot sikerült bemutatni a közönségnek, többek között az úszást, amelyben 12 kategória van, kerekesszékes kosárlabdát, amelynek szabályai szinte mindenben megegyeznek a normál kosárlabdáéval, ülő röplabdát, fekvenyomást, a vakfocit, amelynek érdekessége, hogy csörgő labdával játszszák, és hangok alapján tájékozódnak a játékosok, vagy a kerekesszékes rögbi, ahol egymásnak nagyokat csattanva harcoltak a pontokért.

Utazásának célja a játékok közvetítése volt, és reméli, hogy Sally Wood-Lamonttal, a hazai paralimpiai bizottság vezetőjével sikerül megváltoztatni azt, hogy Románia lakosai másképp nézzenek a rokkant emberekre, illetve azok sportteljesítményére. Az ügy jó irányban halad, mutatja ezt az eseményről eseményre egyre több eladott jegy is, valamint az, hogy a paralimpia közvetítési jogait a világ több mint száz országában értékesítették, idén először már Magyarország is közvetítette a játékokat.

Románia egyetlen érmese a 2016-os paralimpiai játékokon a 21 éves Alexandru Bologa volt, aki vak-cselgáncsban szerzett bronzérmet.

Lázár Szilárd