Rövid hírek

A sóbányában lőttek célba

A kézdivásárhelyi SC íjászai rendhagyó helyszínen, a parajdi sóbányában lőttek célba szombaton és vasárnap. A szélmentes légtér az íjászok előnyére vált, ám a gyengébb fényviszonyok megnehezítették a dolgukat. A Romániai Történelmi Íjász-szövetség és az alsósófalvi Szirtisas Íjász Egyesület által szervezett kétnapos megmérettetésen több mint 120-an álltak rajthoz az ország minden részéről, de Magyarországról is érkeztek versenyzők. A viadal egyben a Kárpátok trófeája elnevezésű versenysorozat utolsó, harmadik fordulóját is képezte, az összesített eredmények alapján külön díjazták a sorozat legjobbjait. A parajdi versenyen a kézdialmási Kádár Mikola András vadászreflex-kategóriában első lett, ugyanitt Tamás Elemér a nyolcadik, Luka Lóránt pedig a tizedik helyen végzett. Barebow-kategóriában Czápos Attila negyedikként zárt. A Kárpátok trófeája sorozatban Kádár Mikola András a legjobbnak bizonyult a vadászreflex-kategóriában, míg Czápos Attila a második helyet szerezte meg a barebow-íjak versenyében. A kiírás előfeltétel volt a március végén esedékes, Cheile Grădiştei-en rendezendő világbajnokságon való részvételhez.



Kerékpáros-megbeszélés

Ma 19 órától a kézdivásárhelyi Sportszálló gyűléstermében megbeszélést tartanak a Kézdivásárhelyi SE kerékpárszakosztályának újraaktiválása érdekében. A megbeszélésen a tervek szerint kinevezik a szakosztály elnökét, alelnökét, de a megvalósításra váró tervekről is szó esik. A találkozó minden sportbarát számára nyitott, bárki csatlakozhat a kerékpárosok táborához.



Gyerektoborzás Kézdin

A Kézdivásárhelyi SE labdarúgó-szakosztálya toborzást indít a labdarúgás iránt érdeklődő kézdivásárhelyi és környékbeli gyerekek számára. A szakosztályon belül három edző – Csengeri Attila, Csulak Attila és Gazda József – vezetésével nyílik lehetőség a labdarúgás alapjainak elsajátítására, kiváló körülmények között. A 2004–2005–2006-ban született focistapalántákat ma 13 órára, míg a 2007–2008–2009-ben születetteket pénteken 12 órára várják a céhes városi sportcsarnokba.