Itthon a kupabeli címvédésért

Annemarie Gödri-Părău 2015-ben így emelte magasba a Román-kupát. Idén se legyen másként! Fotó: archív

A romániai kosárlabda­élet színe-java Sepsiszentgyörgyre figyel az előttünk álló napokban, ugyanis mától vasárnapig a Szabó Kati Sportcsarnok szolgál a női kosárlabda Román-kupa nyolcas döntőjének és az All Star-gálamérkőzésnek a helyszínéül. Sepsiszentgyörgy másodszor rendez kupadöntőt, a Sepsi–SIC 2015-ben már kihasználta a hazai pálya előnyét. Most az a kérdés: sikerül-e zsinórban harmadszor elhódítani a trófeát? Bízzunk benne, hogy igen.

A női kosárlabda Román-kupa történetében először rendeznek nyolcas döntőt, amely ma 17 órakor a Târgovişte – Szatmárnémeti találkozóval kezdődik, majd 20 órától a címvédő Sepsi–SIC lép parkettre a Kolozsvári Egyetem ellen. A második nap, csütörtökön 17 órától a Brassói Olimpia – Galaci Phoenix mérkőzést, majd 20 órától a Marosvásárhelyi Sirius – Alexandria párharcot rendezik. Pénteken következnek az elődöntők, a fináléba jutásért vívott első összecsapást 17 órától, a másodikat 20 órától játsszák. Amennyiben a Sepsi–SIC hozza a kötelezőt Kolozsvár ellen, úgy 20 órától a Târgovişte–Szatmárnémeti VSK párharc győztesével kerül szembe a legjobb négy között.

A kupasorozat döntője szombaton 16 óra 45 perckor kezdődik, a Digi Sport élőben közvetíti a finálét. Az ötnapos sportesemény záró akkordjaként vasárnap 17 órától All Star-gálát szerveznek, ahol Észak és Dél válogatottjai csapnak össze a közönség szórakoztatására.

Zoran Mikes bizakodó

A Sepsi–SIC vezetőedzője, Zoran Mikes pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az elmúlt években összeszokott a csapat, összeforrt egységet alkotnak, nem véletlen, hogy 17 győzelemmel zárták a 18 mérkőzéses alapszakaszt. A szakember nagy fegyverténynek tartja, hogy két év után ismét Sepsiszentgyörgy ad otthont a kupafinálénak, hatalmas előnynek tartja ezt, és a nyolcas döntőn is számít az elhivatott szurkolótáborukra, akik majd hajtják előre a lányokat.

A Sepsi–SIC megszerezte egy újabb idegenlégiós játékjogát, a továbbiakban a 196 centiméteres, amerikai center, Chay Shegog is segíti a zöld-fehér csapatot a pontvadászatban, de ha szükség, akár a kupában is bevethető lesz.

Kolozsvárt kell először legyőzni

Zoran Mikes elsősorban a Kolozsvár elleni mérkőzésre összpontosít, nem pedig a nyolcas döntő egészére. A bajnokságban kétszer legyűrték a kincses városbelieket, erre készülnek ma is. A kolozsvári keretben több változás is történt az utóbbi időben, Shanece McKinney, Chelsea Davis és Zahna Medley helyét Dajana Butulja, Brittany Densos és Nikki Dixon vették át. A keret legjobbja, a korábban Sepsiszentgyörgyön is megfordult Taneisha Harrison sérüléssel küzd, nem játszott a legutóbbi bajnokin sem.

„Jól felkészültünk erre a meccsre, megpróbálom a legjobb formába hozni a csapatot. Remélem, jól fogunk játszani a kincses városbeliek ellen” – nyilatkozta Mikes, aki szerint nem jelent gondot számukra, hogy a kupaszabályzat értelmében két romániai játékosnak végig a pályán kell lennie, mivel tudatosan készültek a sorozatra, és ennek megfelelően állították össze a csapatot.

Bízzunk a bosnyák edző szakértelmében, a kiforrott csapategységben és a szurkolók kitartó buzdításában, amely remélhetően a címvédésig viszi a Sepsi–SIC-et. Hajrá!