Dzsiudzsicuban jeleskedtek

Tartalmas hétvégéjük volt a sepsiszentgyörgyi MSK harcművészeinek, akik szombaton és vasárnap két versenyen is bizonyítottak. Oltean Petru tíz tanítványa szombaton az Önvédelmi Román Kupán 13 arany- és 7 ezüst­érmet szerzett, úgy, hogy két versenyszámban is indultak (szabadharc és földharc). Lascu Vlad három, Ţifrea Laurenţiu, Tamás Dávid és Creţu Andreea két-két, míg Oltean Veronica, Moga Tudor, Boieriu Radu és Mocanu Tímea egy-egy aranyérmet nyert. Rether Nicolae és Onişoru Roxana két-két ezüstéremmel vigasztalódhatott, de Oltean Veronica, Mocanu Tímea és Tamás Dávid is felállhatott a dobogó második fokára. Vasárnap már a bukaresti Spartacus-kupán tette tiszteletét az MSK dzsiudzsicu iránt elkötelezett három tehetsége, ezúttal Tamás Attila edző irányításával (képünkön). Lascu Vlad és Tamás Dávid két-két aranyérmet zsebelt be, míg Mocanu Tímea két ezüstérmet szerzett.

