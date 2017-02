Tokiói (láz)álmok

Tavaly novemberben, fölényes választási eredménnyel lett a Román Olimpiai és Sportbizottság (COSR) elnöke Mihai Covaliu egykori világklasszis, olimpiai bajnok vívó. A véletlen úgy hozta, hogy éppen a 2016–2020-os olimpiai ciklusért felel. Nagyon könnyű dolga van, de irdatlanul nehéz!

Az ellentmondás mindkét oldala igaz. A román sport jelenlegi helyzetéből adódóan nem elvárás egyetlenegy aranyérem sem Tokióban, ez az elnöki feladat könnyebbik része. Mindenképpen meg kellene cáfolni a sötét jövőképet, ez lesz majd a nehezebb, de ugyanakkor izgalmas munka, ami kihívást jelenthet. A sportban mindig ott lapul a „meglepetés-faktor”, de a tudományos, eredményalapú esélylatolgatás általában megbízhatóbb. Nos, ilyen szempontból már most sejteni lehet, hogy a riói 1 arany, 1 ezüst, 3 bronz (egyik doppingvétség miatt visszavonva) túlszárnyalására meglehetősen kevés a román remény. Megcsappant az élsportolók száma, s jelen pillanatban nincs olyan világklasszisa Romániának, akitől szakmai elvárás lenne Tokióban az olimpiai aranyérem! Az elkövetkezendő három és fél év alatt kellene felbukkanjon valaki, aki a borúlátókat felvidítja.

Magyarország helyzete sokkal jobb a 2016-os játékok tükrében és 2020-as olimpia perspektíváiban is. Ahogyan tavaly volt 8 arany, ugyanúgy Tokióban is lehet. A magyar sport számára azonban Tokió túlságosan messze van időben ahhoz képest, hogy 2017 is „olimpiai év”. Jó bő hét hónap múlva Limában, Peru fővárosában dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2024-es nyári játékok helyszínéről, és mint ismeretes, a három pályázó Los Angeles, Párizs, Budapest. Az előjelek nagyon kedvezőek, ha kizárólag sporttörténeti szempontból vizsgáljuk, de a magyar esélyek zuhannak, hogyha a világpolitikai tényezőket is figyelembe vesszük. Félő, hogy az utóbbi 2–3 esztendő nemzetközi fejleményeinek okán Magyarországnak nincs annyi támogatója, ami egy ilyen fontos döntéshez létszámfölényt jelenthetne.

Márpedig a NOB-kongresszuson is emberek szavaznak. Úgy tűnik, nem segíti a pályázat elnyerésének győzelmi esélyeit a Momentum Mozgalom, amely két héttel ezelőtt kezdett aláírásgyűjtést az alábbi kérdéssel kapcsolatosan: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?” Az „igen” válaszok nagy száma végképp meghiúsíthatja a limai reményeket…