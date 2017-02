Rövid hírek

Kosárlabda, Nemzeti Liga

Lezárult az alapszakasz

A szombati Brassó – Târgoviște párbajjal befejeződött a női kosárlabda Nemzeti Liga alapszakasza, ezután következik a középszakasz: ahol az első hat helyen végzett együttes, illetve a 7–10. helyezettek külön-külön folytatja a versenyidényt. A csapatok a folytatásban is oda-visszavágó rendszerben játszanak egymással, úgy, hogy magukkal viszik az alapszakaszban elért eredményeiket, majd a végén a 7. és a 8. helyezettek bejutnak a rájátszásba, míg az utolsó két helyen álló alakulat kiesik. A 8. helyezett a középszakasz 1. helyén végző együttessel kerül szembe a rájátszásban, a 7. a 2.-kal, és így tovább.

A középszakasz előtt február 8–12. között következik a Román-kupa sepsiszentgyörgyi nyolcasdöntője. Női kosárlabda, Nemzeti Liga, alapszakasz, a 18. forduló eredményei: Galaci Phoenix–Sepsi-SIC 54–85 (20–23, 12–33, 13–17, 9–12), Aradi ICIM–Marosvásárhelyi Sirius KK 90–69 (27–22, 18–15, 21–16, 24–16), Kolozsvári Universitatea–Szatmárnémeti VSK 77–65 (23–20, 13–17, 24–14, 17–14), Jászvásári Politehnica–CSBT Alexandria 58–78 (12–18, 13–22, 13–23, 20–15), Brassói Olimpia–CSM Târgoviște 54–82 (16–27, 12–22, 13–13, 13–20).



Az alapszakasz végeredménye:

1. Sepsi-SIC 35 pont (17 győzelem/1 vereség)

2. Târgoviște 32 (14/4)

3. Brassó 30 (12/6)

4. Kolozsvár 30 (12/6)

5. Galac 27 (9/9)

6. Szatmárnémeti 26 (8/10)

7. Arad 25 (7/11)

8. Alexandria 25 (7/11)

9. Sirius KK 21 (3/15)

10. Jászvásár 19 (1/17).



Kosárlabda, másodosztály

Vállalható vereség

Három könnyelműen eladott labdával kezdett a bukaresti Rapid otthonában a KSE, a női másodosztályos pontvadászat 10. fordulójában, majd Kolarevic edző időkérésére volt szükség, hogy a kék-fehérek belerázódjanak a mérkőzésbe. A második negyed vezéráldozattal járt, Voloncs Orsolya visszatörte az ujját, és nem tudta folytatni a játékot, csapattársai viszont tették a dolgukat, lelkesen játszottak egészen az utolsó felvonásig, amikor elfáradtak a jóval rutinosabb vendéglátóikkal szemben. A fővárosiak, az élvonalt is megjárt Flori Diaconu vezényletével végül 24 pontos győzelmet arattak, a biztató játékot mutató fiatal kézdivásárhelyi gárda felett. Női I. liga: Rapid – KSE 69–45 (22–10, 16–16, 13–7, 18–12).

Rapid: Diaconu 23 pont, Burlakova 8, Ticu 13, Cuatu 10, Bejan 6, Vlad 3.

KSE: Csurulya 15, Kovács 9, Debreczi 7, Biszak 5, Bartók 3, Voloncs 2, Incze 2, Kászoni 2, Rendy, Czimbalmos. Edző: Ljubomir Kolarevic.



Téli sportok

Bizonytalan a síszezon

Pénteken meleg eső esett, hétvégén pedig nulla fok fölött volt a hőmérséklet, ezért nagyon bizonytalan, hogy lehet-e sízni a vakációban Sugásfürdőn – mondta el Bodor Loránd. A pályákat működtető Sepsi ReKreatív Rt. igazgatója szerint, „ha havazás nem is, de legalább hideg mindenképpen kellene, hogy legyen”, mert máskülönben nem tudják üzemben tartani a pályákat.



Labdarúgás

Gyerektoborzás Kézdin

A Kézdivásárhelyi SE labdarúgó-szakosztálya toborzást indít a labdarúgás iránt érdeklődő kézdivásárhelyi és környékbeli gyerekek számára. A szakosztályon belül három edző – Csengeri Attila, Csulak Attila és Gazda József – vezetésével nyílik lehetőség a labdarúgás alapjainak elsajátítására, kiváló körülmények között. A 2004–2005–2006-ban született focistapalántákat szerdán 13 órára, míg a 2007–2008–2009-ben születetteket pénteken 12 órára várják a céhes városi sportcsarnokban.