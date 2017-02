Sportajánló a hétvégére

A kézdivásárhelyi kosaras lányok szombaton Brassóban, vasárnap pedig a fővárosban dobnak kosárra Fotó: Tofán Levente

Ma az U18-as korosztályú kosárlabdázóinknak szurkolhatunk Sepsiszentgyörgyön, szombaton pedig fergeteges hóbulira jelentkezhetünk Sugásfürdőn. Teremlabdarúgóink vasárnap Brassóban küzdenek a továbbjutásért a Román-kupában, asztaliteniszezőink szintén idegenben hajtanak babérokra.

Teremlabdarúgás

A nyolcaddöntős párharcokkal folytatódik a teremlabdarúgó Román-kupa, a legjobb nyolc közé jutásért Brassóba utazik a Sepsi FC, vasárnap 18 órától a 2. ligás Colțea otthonában igyekszik kiharcolni a továbbjutást. Mint ismeretes, a Cenk alattiak az előző szezonban ebben a körben búcsúztatták a spanyol idegenlégiósok garmadával felálló KSE-t (7-6). A kézdivásárhelyiek idén már az első körben kiestek, a szintén másodosztályos Csíkszeredai Imperial Wet 5-2-re győzte le őket.

A nyolcaddöntő műsora: Csíkszeredai Imperial Wet – FK Székelyudvarhely, Dunărea Călărași – Temesvári Informatica, Jászvásári CSM Poli – Resicabányai Muncitorul, Kolozsvári Clujana – Galaci United, Luceafărul Buzău – Dévai Autobergamo, Simándi Sólymok – Marosvásárhelyi City’us, Segesvári Pro Tineret – Bukovina Vîcov, Brassói Colțea – Sepsi Futsal.

Kosárlabda

A női U18-as kosárlabda-bajnokság elődöntős szakaszának 3. körében a Sepsi ISK ma 18 órától a Târgoviştei ISK-t látja vendégül a Mikes Kelemen Líceum Bogdán Antal Sporttermében. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Sportklub lánycsapata szombaton 14 órától a Brassói Olimpia pályáján igyekszik bezsákolni a győzelmet. A női másodosztályban vasárnap 13 órától a fővárosi Rapid otthonában lép pályára a KSE. Hétvégén zajlik az U13-as fiúbajnokság első teremtornája, a Sepsi ISK és a KSE is idegenben mérkőzik.

Kézilabda

Tegnap délután Resicabányán játszott bajnokit a Sepsi–SIC, a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 14. fordulójából előrehozott mérkőzésen a sepsiszentgyörgyi alakulat 35-22 (17-11) arányban maradt alul jóval esélyesebb ellenlábasával szemben. A Sepsi-SIC gólszerzői: Hageanu 2, Mátis 5, Voloncs 9, Tăbăcaru 3, Roșu 1, Pătrînjel 2. 26 percig szoros mérkőzés volt (15-11), Voloncs, Mátis és Pătrînjel jó támadójátékával a sepsiszentgyörgyieknek sikerült felvenniük a versenyt a házigazdákkal, majd emberhátrányban kaptak 4 gólt, ami megpecsételte sorsukat, nem tudták szorossá tenni a végjátékot.A forduló többi összecsapását hétvégén rendezik a következő program szerint: Slatina – Nagybányai Extrem, Nagyvárad – Marosvásárhely, Kisjenő – Brassó.

Asztalitenisz

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Sportklub két, míg a sepsiszentgyörgyi Electrica egy csapattal képviselteti magát a mával kezdődő konstancai országos csapatbajnokságon, amelyet a serdülő korosztály számára írtak ki. A fiúknál Bedő Norbert, Popov Szabolcs és Chelmuş Ionuţ (NMSK), illetve Balázs Gergő, Nagy Magor István és Bokor Zoltán (Electrica), míg a lányoknál Papp Rebeka, Oláh Kriszta és Mike Boróka (NMSK) teszi próbára magát.

Hóbuli

A Sepsi ReKreatív Rt. és a Tribel’s Aprés Ski szombaton szeretettel vár mindenkit a sugásfürdői Hóbulira. A résztvevők hóemberépítésben és más ügyességi versenyeken próbálhatják ki magukat; a helyszínen lehetőség nyílik az Atomic márkájú sílécek 2018-as modelljeinek tesztelésére is. A jó hangulatról a We Radio, a Jägermeister és a Z Dance by Sport-All tánccsoport gondoskodik. Az ünnepség látványos fáklyás menettel zárul, amelyet követően a szervezők a Tribel’s Aprés Ski éttermében várják a szórakozni vágyókat. Az autóbuszok menetrendje ezen a napon a sepsiszentgyörgyi központi megállóból a következő: Sepsiszentgyörgy – Sugásfürdő: 8.30, 11.00, 14.00, 16.00. Sugásfürdő – Sepsiszentgyörgy: 13.00, 19.00, 21.00.