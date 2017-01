Ők a gálameccs sztárjai

A szavazatok összesítése után a Román Kosárlabda-szövetség nyilvánosságra hozta a február 12-én Sepsiszentgyörgyön esedékes All Star-gála résztvevőinek névsorát, Észak és Dél válogatottjába is hat-hat idegenlégiós került be.

A bajnokságban és kupában is címvédő Sepsi–SIC játékosai Dél válogatottjának pontosan felét teszik ki, a szavazatok alapján Annemarie Gödri-Părău (akire a legtöbben, 454-en voksoltak), Janeesa Jeffery, Tyaunna Marshall, Ancuţa Stoenescu, Amanda Thompson és Andreea Huţanu is pályára léphet a sztármeccsen úgy, hogy mesterük, Zoran Mikes irányítja őket a kispadról. Észak válogatottjába az Aradi ICIM kézdivásárhelyi tehetségét, Demeter Hannát szavazták be.

Dél válogatottja: Annemarie Gödri-Părău (Sepsi–SIC), Porchia Green (CSM Târgovişte), Janeesa Jeffery (Sepsi–SIC), Romina Filip (Galaci Phoenix), Biljana Pesovic (Brassói Olimpia), Ancuţa Stoenescu (Sepsi–SIC), Tyaunna Marshall (Sepsi–SIC), Ardelean Dóra (Brassói Olimpia), Amanda Thompson (Sepsi–SIC), Crăciun Alina (Brassói Olimpia), Andreea Huţanu (Sepsi–SIC), Monique Coker (Târgovişte). Edzők: Zoran Mikes (Sepsi–SIC), Dan Calancea (Brassói Olimpia).

Észak: Brankica Hadzovic (Aradi ICIM), Laza Enikő Ramóna (Szatmárnémeti), Cherise Michelle Daniel (Marosvásárhelyi Sirius), Gabriela Irimia (Kolozsvár), Oláh Andrea (Szatmárnémeti), Matea Tavic (Szatmárnémeti), Taneisha Harrison (Kolozsvár), Andra Mandache (Kolozsvár), Demeter Hanna (Aradi ICIM), Brittany Denson (Kolozsvár), Jefimija Karakasevic (Arad), Nagy Ildikó (Arad). Edzők: Dragan Petricevic (Kolozsvár), Jose Araujo (Szatmárnémeti).

A szavazatok összesítésénél a végső eredmény 30 százalékát tette ki a szurkolók véleménye, 30 százalékban a szaksajtó, míg a hátralevő 40 százalékban a szakemberek voksa számított.