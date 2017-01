Itthon a KSE, idegenben a Sepsi FC

Marosvásárhelyi kiszállás vár a Sepsi FC-re, amely ma 18 órától a címvédő City’us otthonában lép pályára, a teremlabdarúgó élvonal 17. fordulójában. Mindkét alakulat vesztesen hagyta el a játékteret az előző körben, a sepsiszentgyörgyiek 8-3-ra kaptak ki Temesvártól, a marosvásárhelyiek pedig 4-1-re Jászvásártól. Az októberi odavágó 4-4-es döntetlennel zárult. A KSE ma hazai pályán próbálja meg felvenni a harcot a vendég Jászvásárral, a mérkőzés ugyancsak 18 órakor kezdődik. A moldvaiak 6-0-ra nyerték az odavágót, és most is esélyesnek számítanak. A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) újításaként a továbbiakban interneten is meg lehet nézni azokat a találkozókat, melyeket nem közvetít a Digi Sport tévécsatorna: a Futsal Romania Facebook-oldalán, illetve Youtube-csatornáján.