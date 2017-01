Gyors búcsú a kupától

Adrian Căşineanu (a labdával) szerezte a kézdivásárhelyi- ek egyik gólját a csíkszeredai kupameccsen Fotó: Tofán Levente

Egyedüli élvonalbeli csapatként nem tudta sikerrel venni a Román-kupa nyitófordulója képezte akadályt, és idő előtti búcsúra kényszerült a KSE teremlabdarúgó-csapata, miután szerdán fejet hajtott a másodosztályban éllovas Csíkszeredai Imperial Wettel szemben.

A teremlabdarúgó 1. liga utolsó és a 2. liga első helyezettje csapott össze szerdán este a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában, ahol a KSE már a 3. percben vezetést szerzett Căşineanu révén. A folytatásban hiába rohamoztak a kézdiek, csak helyzetekig jutottak, nem így a csíkiak, akik szünetig háromszor is betaláltak (3-1). A második félidőben két újabb hazai gól született, a KSE erejéből csak szépítésre futotta, Gáll állította be az 5-2-es végeredményt. A Csíkszeredai Imperial Wet bejutott a legjobb 16 közé, ahol az élvonalbeli csapatok is bekapcsolódnak a sorozatba.

A KSE saját keretének vékonysága miatt jelen pillanatban nehezen tudja felvenni a harcot bármilyen összeszokott csapattal – hangsúlyozta a csapatot irányító Csulak Attila. „Jelenleg ennyire vagyunk képesek, a kezdősorunk nem tud lejátszani egy teljes meccset, hiába harcolnak ki előnyt, ha azt a későbbiekben elveszítjük” – részletezte a tréner. A téli szünetben több fiatal labdarúgó is csatlakozott a kék-fehérekhez, betanításukhoz azonban több idő szükséges.

Ugyancsak szerdán kisorsolták a nyolcaddöntő párosításait, amelynek értelmében az egyedüli háromszéki alakulat, a Sepsi FC a Brassói Colțeával került össze. Azzal a Colțeával, amely egy évvel ezelőtt a kupakiírás ugyanezen szakaszában nagy meglepetésre kiejtette az akkor még spanyol idegenlégiósok hadával felálló KSE-t, egy gyenge idegzetűeknek nem ajánlott 7-6-os végeredményű mérkőzésen.

Teremlabdarúgás, Román-kupa, nyolcaddöntő, párosítások (február 4–5.): Dunărea Călărași–Temesvári Informatica, Jászvásári CSM Poli–Resicabányai Muncitorul, Kolozsvári Clujana–Galaci United, Luceafărul Buzău–Dévai Autobergamo, Simándi Sólymok–Marosvásárhelyi City’us, Segesvári Pro Tineret–Bukovina Vîcov, Brassói Colțea–Sepsi Futsal, Csíkszeredai Imperial Wet–FK Székelyudvarhely.

A nyolcaddöntőben egy mérkőzésen dől el a továbbjutó kiléte, amennyiben a rendes játékidő döntetlennel végződik, kétszer öt perces hosszabbítás következik, majd, amennyiben szükséges, büntetőrúgások döntenek a győztesről.

A negyeddöntőket előreláthatóan február 18–19-én rendezik, szintén egy fordulóban, míg a Final Fourt a tervek szerint március 18–19-én bonyolítanák le. A sorozat címvédője a Dévai Autobergamo.