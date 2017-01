Hétvégi sportajánló

Kilin Tünde (Sepsi–SIC 2) és Debreczi Iringó (KSE) csapataik vezéregyéniségeiként csapnak össze ismét Fotó: Tofán Levente

Sportolóink zöme idegenben próbál szerencsét az előttünk álló versenyhétvégén, Sepsiszentgyörgyön kosármeccseket lehet végigszurkolni szombaton és vasárnap.

Kosárlabda

Nem valószínű, hogy megnehezítené a bajnokcsapat dolgát a Jászvásári Poli, amely szombaton 19 órától a listavezető Sepsi–SIC vendégeként lép pályára a Szabó Kati Sportcsarnokban, a női kosárlabda Nemzeti Liga 17. fordulójában. A két ellentétes fajsúlyú együttes a rangsor első, illetve utolsó helyét foglalja el az alapszakaszban, az őszi odavágón azonban a vártnál nehezebben 63-59 arányban nyert a sepsiszentgyörgyi alakulat.

A női másodosztályban háromszéki rangadóra készülnek csapataink, vasárnap 14 órától a Sepsi–SIC 2 a Kézdivásárhelyi SE-t fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban. Az odavágón a zöld-fehérek 60-45 arányban kerekedtek felül a céhes városbelieken. A női U18-as bajnokságban a fővárosban mérkőznek csapataink, a Sepsi ISK a Bukaresti Champions, a KSE pedig a Rapid vendége lesz szombaton.

Teremlabdarúgás

Marosvásárhelyi kiszállásra készül a Sepsi FC, amely hétfőn 18 órától a címvédő City’us otthonában lép pályára, a teremlabdarúgó élvonal 17. fordulójában. Mindkét alakulat vesztesen hagyta el a játékteret az előző körben, a sepsiszentgyörgyiek 8-3-ra kaptak ki Temesvártól, a marosvásárhelyiek pedig

4-1-re Jászvásártól. Az októberi odavágó 4-4-es döntetlennel zárult.

A KSE hazai pályán próbálja meg felvenni a harcot a vendég Jászvásárral, a mérkőzés ugyancsak hétfőn 18 órakor kezdődik. A moldvaiak

6-0-ra nyerték az odavágót, és most is esélyesnek számítanak. A 17. forduló további programja: Székelyudvarhely – Kolozsvár, Resicabánya – Déva, Galac – Călăraşi. A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) újításaként a továbbiakban interneten is meg lehet nézni azokat a találkozókat, melyeket nem közvetít a Digi Sport tévécsatorna: a Futsal Romania Facebook-oldalán, illetve Youtube-csatornáján.

Cselgáncs

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Sportklub cselgáncsozói a szörényvári Severin-kupán versenyeznek a hétvégén, Veres László tanítványai számára ez lesz a téli szünet utáni első megmérettetésük.

Asztalitenisz

A háromszéki asztaliteniszezők mától kezdődően a Besztercén tartandó ifjúsági I-es és II-es korosztályú Román-kupa viadalon lépnek asztalhoz, ahol a tapasztalatszerzésen túl a lehető legjobb eredmények elérése a cél.

Úszás

Rangos megmérettetéssel kezdi a 2017-es évet a sepsiszentgyörgyi Ciprian SK két tehetséges fiatal úszója. Tompa György Kadosa és Artene Maria Raluca a luxemburgi Euro Meet nemzetközi úszóverseny 19. kiadásán áll rajtkőre. Az esemény rangját jelzi, hogy többek közt a magyar úszófenomén, az olimpiai bajnok Hosszú Katinka is a habok közé csap.

Síverseny

A sepsiszentgyörgyi Alpin Sport Egyesület szombaton és vasárnap Sugásfürdőn szervezi meg a Dani Kinga-emlékversenyt. Gyerekek és felnőttek egyaránt jelentkezhetnek az alpesisí-viadalra, szombaton 8.30 és 9.30 között lehet nevezni a helyszínen, a verseny 10 órakor kezdődik, majd 19 órától síbált tartanak az Orchidea Events rendezvényteremben.

Minifoci

Szombaton és vasárnap három helyszínen (Vadász utcai sportterem, Berde Áron szaklíceum sportterme, Szabó Kati Sportcsarnok) zajlik a Háromszék-kupa nevet viselő nemzetközi minifoci-torna, ahol 32 fiú- és 8 lánycsapat kergeti majd a labdát.