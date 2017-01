Hetedikek a magyarok

Nagy László: „A nyolcadik helyekkel már tele van a padlás...” Fotó: MKSZ

Az olimpiai bajnok Dánia felett aratott bravúros győzelmet követően a norvégok elleni negyeddöntőben elvérzett a magyar férfi kézilabda-válogatott a franciaországi világbajnokságon. Nagy Lászlóék kedden 31-28-ra kikaptak Norvégiától, így a hetedik helyen zárták a vb-t.

A mérkőzést nagy elánnal kezdték a skandinávok, Norvégia már az 5. percben 5-1-re vezetett, és a folytatásban is jószerivel átgyalogoltak a magyar védelmen, az öt–hat gólos különbség állandósult az első félidőben. Beszédes tény, hogy a dánok ellen a mezőny legjobbjának választott Mikler Roland a 11. percben tudott először lövést védeni. Szünet után az északiak tíz góllal is vezettek (26-16), ám sikerült felzárkózni, Magyarország a második félidőt ugyan 18-14-re megnyerte, de a meccset 31-28-ra elveszítette. A két válogatottnak ez volt a 29. mérkőzése egymás ellen, 18 magyar siker és két döntetlen mellett a norvégok most győztek kilencedik alkalommal, és először jutottak be vb-elődöntőbe.

A horvátok nagy csatában, 30-29-re nyertek a spanyolokkal szemben, így pénteken Norvégiával játszanak a fináléba kerülésért. Szlovénia 32-30-ra győzte le Katart, és a mai elődöntőben, 21.45-től a címvédő és házigazda francia válogatottal mérkőzik Párizsban. A világverő franciák Svédországot búcsúztatták (33-30) a negyeddöntőben.