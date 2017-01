Ötvenlejes bérlet a döntőre

Rusz István: elkészült a rendezvény logója

Jövő héten elkezdődik a bérletárusítás a Román-kupa sepsiszentgyörgyi nyolcas döntőjének mérkőzéseire, valamint az All Star Gálára, jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Rusz István, a Sepsi–SIC klubmenedzsere. Lévén, hogy a Szabó Kati Sportcsarnokban a helyek száma korlátozott, kezdetben csak bérleteket kínálnak eladásra, és amennyiben azok nem fogynak el, lesz napijegy is.

Rusz István elmondta, a február 8–12. közötti sporteseményre egy bérlet ára 50 lej, és hétfőtől lehet megvásárolni a városi szervezőirodában február 8-án délelőttig. A napijegy ára 20 lej lesz, és csak a helyszínen lehet majd kiváltani, a mérkőzések kezdete előtt egy órával. Rusz megjegyezte, azok, akik az egész játék­idényre bérletet váltottak, és a kupadöntőre is vásárolnak, a szezon egészére fenntartott helyüket foglalhatják el.

Hangsúlyozta, amennyiben a bérletek elfogynak, jegyek csak a vendégcsapatok szurkolói számára lesznek elérhetőek, amennyiben igényelik. „Lévén, hogy a helyek száma korlátozott, minden úgymond nem ölben ülő gyerek számára is bérletet, illetve jegyet kell váltani”, fűzte hozzá.

A csarnok elrendezése hasonló lesz, mint két évvel ezelőtt, éspedig a csapatok bejáratával szembeni oldalon öt mobiltribünt állítanak fel, a pálya másik felén pedig hármat, illetve a sarokban az újságíróknak különítenek el helyet. Kialakítanak egy „kispáholyt” is a klub és a szövetség képviselői számára, így mint­egy 1200 férőhelyre lehet számítani. A mobillelátók elsősorban a vendégcsapatoknak, az ifjú és gyerek kosárlabdázóknak lesznek fenntartva, de amennyiben marad üres hely, a nézők is elfoglalhatják.

Még mindig várják a visszajelzést a szakszövetségtől, hogy valamely tévécsatorna közvetíti-e vagy sem a sporteseményt, és amennyiben nem érkezik pozitív válasz, akkor a Sepsi–SIC klub saját Youtube-csatornáján fogják közvetíteni az összes mérkőzést. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél jobb minőségű felvételt biztosítsunk azok számára, akik ezen a csatornán keresztül fogják követni az eseményt”, hangsúlyozta a klubmenedzser.

A sajtótájékoztatón Rusz István bemutatta a nyolcas döntő és az All Star Gála logóit is, valamint a sportrendezvény bevezető dalát. Mint már arról beszámoltunk, a Sepsi–SIC második alkalommal nyerte el a Román-kupa döntőjének, ezúttal a Final 8-nak a szervezési jogát. Ugyanakkor a székelyföldi város harmadik alkalommal lesz az All Star Gála házi­gazdája.

Kiss Edit