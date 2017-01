Szétszórva a városban

Nemes Áron: Szerencsés lenne, ha a vidéki fiatalokat is be tudnánk vonni a munkába

Hat sportágban összesen 404 gyerek sportol rendszeresen a Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklubban. A tavalyi tevékenységekről, eredményekről és az idei tervekről számolt be tegnapi sajtóértekezletén Nemes Áron igazgató.

Az igazgató első helyen említette, hogy tíz év után ismét kaptak támogatást a helyi polgármesteri hivataltól és a tanfelügyelőségtől is.

A sepsiszentgyörgyi tanács 72 ezer lejt utalt ki felszerelés vásárlására, amelyből 300 tréningruhát és 100 labdát vettek.

– Igazán szükségünk volt ezekre, hogy csapataink gondozottan, egységesen állhassanak ki a versenyekre. Jutott ebből többek között 51 birkózódresszre, 37 atlétika-, 32 kézilabda-felszerelésre. A legkevesebb, amit megtehetünk ezért, hogy minden meccsünkre és versenyünkre kitesszük a helyi tanács bannerjét a támogatók közé – mondta el Nemes Áron.

A tanfelügyelőségtől is kaptak pénzt, ebből két kosárlabda-palánkot vásároltak, amit valószínű a Mikes Kelemen Líceumban szerelnek fel, és jutott belőle egy birkózószőnyegre is. Nemes Áron hozzátette: a tanfelügyelőségtől ez a támogatás pluszban érkezett, mert amúgy a sportiskola ehhez az intézményhez tartozik, onnan kapják a fizetéseket, és ez fedezi a versenyeken való részvételt is. A kiszállási díjakkal, útiköltségekkel „soha semmilyen gond nem volt” – mondta el Nemes Áron.

Emlékeztetett: a Kisstadion helyén építik a multifunkcionális sportcsarnokot, amelyet a sportiskola használhat majd. Ezt nem csak „egyszerűen” edzésekre, versenyek szervezésére szeretnék használni, hanem abban bíznak, hogy egyéb funkciót is adhatnak az épületnek. Ugyanott berendeznének egy sportmúzeumot is, korábbi háromszéki bajnokok felszerelésével, régebbi sporteszközökkel. Ez ügyben máris „áll” a minden idők legeredményesebb háromszéki röplabdásának, a tokiói olimpikon, nemrég elhunyt, Derzsi Ede egészalakos mása, franciaországi edző korából való tréningben.

Szerencsés lenne, hogyha szobákat tudnánk berendezni, ahol – internátusszerűen – tehetséges gyerekeket szállásolhatnánk el – mondja az igazgató.

– Szinte kizárólag sepsiszentgyörgyi gyerekekkel dolgozunk. Ezzel nem csak az a gond, hogy esetleg gyengébbek vagyunk, mint lehetnénk, hanem az, hogy nagyon sok tehetséges, vidéki gyerek elkallódik, mert a faluban nem biztos, hogy van lehetősége minőségi sportot űzni, edzésre bejárni pedig nem olcsó mulatság. Bizonyára nagyobb kedvvel jönnének, hogyha azt mondhatnánk, hogy van – esetleg támogatott – szállása – véli Nemes Áron.

Az eredmények közül Nemes Áron kiemelte: a birkózók 5 első, 7 második és 4 harmadik helyét a zónaversenyeken, 3 első, 1 második és 4 harmadik helyét az országos kupán, valamint hogy minden korosztályú kosárlabdacsapat és a kézilabdások is jó eredményekkel szerepelnek az országos bajnokságokon. Az idei célkitűzést az igazgató teljesítettnek tekintené, ha az U13-as, U14-es kosárlabda-csapatok az első négyben végeznének, az U18-asok pedig az első hatban.

Erdély András