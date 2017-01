Rövid hírek

Shot and Go

A kézdivásárhelyi Shot and Go minifoci-bajnokság 8. fordulója után két csapat őrzi veretlenségét, eddig az élen álló Novót és Fortunát nem tudták legyűrni riválisaik. A 8. forduló eredményei: SkatKart – Goldim Scobar 0-3, Brooklyn – Perkő 2-2, Sasok – Nemere 5-1, Astra – Fortuna 4-9.



Az állás:

1. Novo 7 7 0 0 37-17 21

2. Fortuna 7 5 2 0 44-18 17

3. Brooklyn 7 3 3 1 29-21 12

4. Perkő 7 3 2 2 30-28 11

5. Astra 7 3 0 4 27-32 9

6. Goldim 7 2 1 4 22-26 7

7. Nemere 7 2 1 4 19-29 7

8. Sasok 7 2 0 5 29-36 6

9. SkatKart 8 0 1 7 16-44 1



A soron következő 9. forduló párosításai: Astra – Goldim Scobar, Brooklyn – Nemere, Novo – Fortuna, Sasok – Perkő.



Pedagógusok fociznak

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos Elnöksége idén is meghirdeti az Educatio-kupa elnevezésű országos teremfoci-bajnokságot, amelyre várják a csapatok benevezését. A döntőt február 25–26-án rendezik a szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpontban, 16 csapat részvételével. A döntő tornára régiónkénti, illetve megyei szintű selejtezőkön lehet kijutni, Székelyföldet tíz csapat képviselheti, négy Hargita, három–három Kovászna és Brassó, illetve Maros megyékből. A selejtezők lebonyolítási határideje január 31., jelentkezni legkésőbb február 19-ig lehet. A tornán kizárólag pedagógusok vehetnek részt! Szabályzat, időpontok és határidők, a bejelentkezéshez szükséges formanyomtatványok, illetve további információk elérhetők az RMPSZ honlapján (www.rmpsz.ro).



Még lehet csatlakozni

Január 28–29-én újra megszervezik a Háromszék-kupa nevet viselő minifoci-tornát Sepsiszentgyörgyön. Az előző kiadásokhoz hasonlóan, idén is 32 fiú- és 8 lánycsapat fogja kergetni a labdát három helyszínen (Vadász utcai sportterem, a Berde Áron Szaklíceum sportterme, Szabó Kati Sportcsarnok). A tornára elvileg január 19-ig lehet jelentkezni, de a szervezők szerint már a nevezési lista végénél tartanak. A tornára Kovászna, Hargita, Maros, Brassó, Kolozsvár megyékből érkeznek csapatok, de Magyarországról és Felvidékről is jelentkeztek. Megnyitó, illetve sorsolás január 21-én 20 órától a Baroque Charme Klubban.