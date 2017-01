Focizva jótékonykodtak

A labdarúgás változatlanul népszerű a kicsik körében

Január 14–15-én a zabolai és a kovásznai sportcsarnok adott otthont a 2017-es labdarúgó Sport for All-kupának. A tornát három korosztály – 2004-ben, 2006-ban és 2008-ban született gyerekek – számára írták ki, összesen 21 csapat jelentkezett a felhívásra.

Brassóból a Tâmpa, a Corona és Benţea, Sepsiszentgyörgyről az OSK, a Jövő és a Sikifoci együttesek jelentkeztek, továbbá a Kézdivásárhelyi SE, az Atletico Steaua, a Kézdiszentléleki Perkő, valamint a Kovásznai Sport for All tette próbára magát.

A korosztályok legjobbjai: 2008-ban születettek: 1. Sepsi OSK, 2. Brassói Tâmpa, 3. Kovásznai Sport for All. 2006-ban születettek: 1. Kovásznai Sport for All, 2. Brassói, 3. Sepsiszentgyörgyi Jövő. 2004-ben születettek: 1. Sepsi OSK, 2. Kézdiszentléleki Perkő, 3. Sepsiszentgyörgyi Jövő.

A Sport for All Egyesület a benevezési díjakból befolyt összeget a Kommandóért Egyesületnek adományozta a Horn Dávid-iskola újraépítésére. Az egyesület köszöni a zabolai és kovásznai önkormányzatoknak, amiért díjmentesen biztosították a turné helyszínét, valamint az önkénteseknek, akik segítettek a torna lebonyolításában.