Jól hajrázott a Sepsi–SIC

Thompson nem kevesebb mint 27 lepattanót szerzett

Szombaton, szívbajosoknak kimondottan ellenjavallt mérkőzésen, 13-18, 14-18, 14-13 és 20-6-os negyedek után, 61-55 arányban győzte le a listavezető Sepsi–SIC a bajnoki tabella 3. helyén álló Kolozsvárt a női kosárlabda Nemzeti Liga 15. fordulójában. Ennyi előny elég lesz a februári Román-kupában is, ahol szintén a kolozsváriak ellen kezdünk.

A meccs a várható forgatókönyv szerint indult a Szabó Kati Sportcsarnokban: szurkolók „Isten hozott, kincses Kolozsvár”-felirattal és tapssal vártak mindenkit, kivéve a múltkori mérkőzésen a székely himnusz miatt hisztiző Dragan Petricsevics edzőt, akit már a bemutatáskor kifütyültek. Petricsevics „hozta a formáját”, és a székely himnusz alatt saját kezűleg vitte be a labdákat a pályára, és szólította fel a játékosokat, hogy ne álljanak, hanem melegítsenek, amiért aztán ismét rázúdult egy kiadós füttykoncert. Amúgy valami hasonlóra számíthatott a B-közép, mert ezt követően egy újabb bannert húztak ki angolul, nehogy ne értse Petricsevics: Your hate makes us stronger – A ti gyűlöletetek erősebbé tesz minket.

A meccset katasztrofálisan kezdte Zoran Mikes csapata, és amire felocsúdtak, az ellenfél már 0-6-tal ment. Amit el lehetett dobni, mindent eldobtak a mieink, és a lepattanókért sem indultak, úgyhogy az első negyed végén 13-18-at mutatott az eredményjelző.

A második negyed elején ott folytatták, ahol az elsőben abbahagyták, így hamarosan kaptak is egy 0-5-ös sorozatot, a különbség 13-23-ra nőtt. A hazai együttes nem tudott mit kezdeni a mozgékony, agresszív kolozsvári védelemmel, gondot jelentett szabad játékost találni, akinek passzolni lehessen, így csak távolról és egyéni betörésekkel próbálkoztak, igen mérsékelt sikerrel, a vendégcsapat viszont öt perc alatt háromszor jutott el a 2+1 pontos (kosár+fault) lehetőségig. Az első félidő végére (27-36) rekordgyanús statisztikánk volt – negatív irányban. A mezőnyből 29 százalékkal dobtunk, és az összes büntetőt kihagytuk. Még szerencse, hogy a Kolozsvár is mellészórta hárompontosait (meccs végén 1/15 volt a mutatójuk, ami kemény 7 százaléknak felel meg.)

Thompson a 25. percben valahogy begyűrte az első büntetőt (azelőtt hetet zsinórban kihagytak), és a nagyon rövid kispadú vendégcsapat mellett életmagra kaptak a házigazdák, és egy ponttal ugyan (14-13), de megnyerték a harmadik negyedet. A végjáték már a Sepsi–SIC-ről szólt. A szó szerint szárnyaló Thompson vezetésével 3:20-szal a vége előtt egyenlítettek, és egy 20-6-os negyed után összességében megérdemelt győzelmet arattak.

Amanda Thompson 11 pontja mellett a román női kosárlabdában vélhetően igen ritkán előforduló 27 lepattanót szerzett, abból 15 támadót, és egészen rendkívüli, 32-es indexmutatót produkált. Emellett alig tűnt fel Marshall 15 (4 lepattanó) és Chandra Harris 13 pontja (8 lepattanó). Az ellenfél csapatából az egykor „szentgyörgyi” Taneisha Harrison 13 pontig jutott éppúgy, mint Dajana Butulija.

A forduló többi eredménye: Alexandria – Arad 72-55, Târgovişte – Marosvásárhely 78-68, Szatmárnémeti – Galac 88-86, Jászvásár – Brassó 68-98. A bajnoki tabellát a Sepsi–SIC vezeti 29 ponttal a 27 pontos Brassó és a 25-25 pontos Kolozsvár és Târgovişte előtt. A Sepsi–SIC jövő szombaton Brassóban vendégszerepel.

Erdély András