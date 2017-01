Rövid hírek

Palánk alatt a kicsik

Szombaton elkezdődött a 2017-es kosárlabda Székely NB U12-es lánybajnoksága, a B-kategória első két fordulóját a kézdivásárhelyi sportcsarnokban bonyolították le. Eredmények: KSE - Csíkszeredai VSK 16-19, Kovászna /Ozsdola - Székelyudvarhelyi Vendor 5-21, Szentkatolna - Kovászna / Ozsdola 2-36, Vendor - KSE 27-29. A Szentkatolna - Sepsi-SIC és Sepsi-SIC - VSK mérkőzéseket elnapolták. A következő fordulót február 11-én tartják.



Szánkóverseny a sípálya mellett

Vasárnap a kovásznai önkormányzat szervezésében tartottak szánkóversenyt a Lőrincz Zsigmond Sípálya melletti szakaszon, amire 21-en neveztek be. Szülő és 10 év alatti gyermeke kategóriában első helyezett lett Butu Constantin és Butu Cosmin (Kovászna), őket követte Barta Csaba András és Barta Noémi Rozália (Kovászna), valamint Marin Cristina és Marin Constantin (Sepsiszentgyörgy). Egyéni eredmények a 6-10 éves korcsoportban: 1. Butu Cosmin, 2. Ördög Csanád, 3. Incze Attila (mindhárman Kovásznáról); a 11-14 évesek körében (ahol két jelentkező volt): 1. Barta Csaba Ödön (Kovászna), 2. Marin Cristina (Sepsiszentgyörgy). A 15 év feletti korosztályban egy jelentkező akadt: Kádár Gizella (Kovászna).



Még lehet csatlakozni

Január 28-29-én újra megszervezik a Háromszék-kupa nevet viselő minifoci-tornát Sepsiszentgyörgyön. Az előző kiadásokhoz hasonlóan, idén is 32 fiú és 8 lánycsapat fogja kergetni a labdát három helyszínen (Vadász utcai sportterem, a Berde Áron Szaklíceum sportterme, Szabó Kati Sportcsarnok). A tornára elvileg január 19-ig lehet jelentkezni, de a szervezők szerint már a nevezési lista végénél tartanak. A tornára Kovászna, Hargita, Maros, Brassó, Kolozs megyékből érkeznek csapatok, de Magyarországról és Felvidékről is jelentkeztek. Megnyitó, illetve sorsolás január 21-én 20 órától a Barouqe Charme Klubban.



Lapzárta

Tegnap este pótolták a teremlabdarúgó élvonal 9. fordulójából elnapolt KSE - Marosvásárhelyi City’us mérkőzést a kézdivásárhelyi sportcsarnokban. Az összecsapás a bajnoki címvédő vendégek 8-1-es sikerével zárult. A részletekre visszatérünk.