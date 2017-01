Befejeződött a szezonja

Miklós Edit a Facebook-oldalán üzent a kórházból szurkolóinak

Súlyos balesetet szenvedett Miklós Edit a női alpesi sízők világkupa-sorozatába tartozó lesiklóverseny edzésén, és szalagszakadást szenvedett, aminek következtében hosszabb kihagyás vár rá.

A csíkszeredai születésű magyar sízőnek egy jobb kanyarban szétcsúsztak a lábai, nagyot esett, egyik léce ráadásul nem oldott le, és a havon csúszva nekisodródott egy kapunak is. Kaszó Klára, a Magyar Síszövetség ügyvezető elnöke közölte: a 28 éves síző szalagszakadást szenvedett.

– A jobb térdében diagnosztizáltak szalagszakadást, amelynek következtében egy darab csont is levált, és porcsérülést is szenvedett – mondta a Nemzeti Sportnak. – Már átvitték arra a magánklinikára, ahol dr. Schenk fogja műteni, aki korábban is operálta a térdét, mely után nagyon gyors volt a rehabilitációja. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a következő szezonra már egészséges lehet, mert a hasonló sérüléseknél hat hónapot szoktak kihagyni. Edit nagyon jó fizikai állapotban van, ezért kevésbé valószínű, hogy sokat veszítene fittségéből.

A sérülés rosszkor jött, mivel Edit esélyes lett volna a dobogóra a St. Moritz-i világbajnokságon, az olimpiára viszont már egészséges lesz.