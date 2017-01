A szárnyalásnak nincs vége!

December elején Brassóban (1-1) játszott legutóbb tétmeccset a Sepsi OSK Fotó: Henning János

Pontosan egy hete kezdte meg a ráhangolódást a tavaszi idényre a Sepsi OSK labdarúgó-együttese, amely az ősz meglepetéscsapatának számít a másodosztályban. A piros-fehér mezes alakulat újoncként több bravúros győzelmet aratott, kivívva ellenfelei elismerését, és egyre több háromszékit tett futballfüggővé, elkötelezett szurkolóvá.

A Sepsi OSK múlt hétfőn fújt gyülekezőt, és kezdte meg a téli felkészülést a várhatóan február végén rajtoló tavaszi idényre. A tervezett program szerint a játékosok ezen a héten átesnek a kötelező orvosi vizsgálaton, majd ezt követően helyi edzőtáborba vonulnak, ahol a kőkemény fizikai felkészülésre helyezik a hangsúlyt. Február elején – a háromszéki labdarúgás történetében először – törökországi, egészen pontosan antalyai edzőtáborba utaznak, ahol több felkészülési mérkőzés vár rájuk, többek között magyar NB II-es alakulatokkal is összemérik erejüket.

– Nagyszerű lehetőség számunkra ez a törökországi edzőtábor, remélhetően ezentúl mindig lesz lehetőségünk melegebb környezetben, megfelelő körülmények között rákészülni a szezon kihívásaira. Nincs könnyű dolgunk a folytatásban, az ellenfelek most már számolnak velünk, de minket ez nem érdekel, tesszük a dolgunk, és megpróbálunk minden egyes mérkőzést megnyerni, aztán majd meglátjuk, ez mire lesz elég – fejtette ki érdeklődésünkre Suciu Valentin, a Sepsi OSK vezetőedzője, aki Kulcsár Lászlóval közösen „a felelős” a kedvező bemutatkozásért a II. ligában.

Suciutól azt is megtudtuk, jó ütemben halad a felkészülés, az edzői stáb, a vezetőség és a játékosok is nagyon várták már a közös munka folytatását. Egy valaki biztosan nem folytatja piros-fehér színekben, éspedig az egyik kulcsjátékos, Andrei Ţepeş, aki 25 évesen végleg szögre akasztja cipőjét, és új hivatás után néz. A gyergyószentmiklósi születésű védő csendőr lett, katonai pályára készül.

– Két új játékossal bővült a keretünk, Resicabányáról igazolt hozzánk Sebastian Ghingă, aki védekező középpályás, de szükség esetén középhátvédként is bevethető. Továbbá szóbeli megegyezés született a Suceava csatárával, Vlad Bujorral, akit a papírformaságok elrendezése után szintén sorainkban tudhatunk – jelentette be a vezetőedző, azt is elárulva, hogy több háromszéki fiatal – köztük egy sepsiszentgyörgyi és egy kommandói – is próbaidejét tölti a csapatnál.

Mint ismert, a 18 mérkőzésen 35 pontot jegyző Sepsi OSK jelenleg az ötödik helyen áll a rangsorban, három ponttal lemaradva a harmadik helyen álló Brassótól, és négy pont hátránnyal a második helyet elfoglaló Araddal szemben. A sepsiszentgyörgyiek ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Az első két helyezett feljut az élvonalba, a harmadik helyezett osztályozót játszik az első osztályba kerülésért.

Bartha Zsófia