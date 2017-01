Felfigyeltek a székely tehetségekre

A kézdialmási Tamás Nándor közel áll ahhoz, hogy a magyarországi Puskás Akadémiánál folytassa labdarúgói pályafutását. Sajtóértesülések szerint az FK Csíkszereda három labdarúgója, Bara Levente, Solymosy Lehel és Tamás Nándor is bekerült a Puskás Akadémia látókörébe. A székelyföldi fociakadémiának nem ez az első „gyümölcse”, korábban már két játékosukat is Magyarországra csábították. Az U17-es csíkszeredai csapat tehetséges játékosainak egy hét áll a rendelkezésükre, hogy igazolják tudásukat és meggyőzzék a felcsútiakat. Tamás Nándor labdakezelési bravúrjait több felvétel tanúsítja a világhálón, a fiatal tehetség több internetes versenyt is megnyert ezáltal, többek között Robin van Persie-vel és Eden Hazarddal is találkozhatott Londonban.