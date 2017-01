Motiváltabb, mint valaha

Deák Zsombor egész évben keményen hajt, hogy folyamatosan túllépje saját korlátait

A sepsiszentgyörgyi Deák Zsombor a triatlon elkötelezettje, nap mint nap keményen edz, rengeteget utazik, a legjobbak között versenyez, és folyamatos kihívásokat keres, emellett pedig különféle programok segítségével igyekszik közelebb hozni a sportot az embe­rekhez, főleg a gyerekekhez. A hivatásos hárompróbás eredményeiről rendszeresen beszámolunk, ezúttal egy kötetlenebb interjúban faggattuk az előző évről, de tanulságokról, kedvenc versenyeiről is mesélt, illetve az is kiderül, melyik az általa legszebbnek tartott helyszín.

– Mennyire sikerült úgy a tavalyi idény, ahogyan azt szerette volna?

– Szezon közben, egy-egy verseny után nem voltam maradéktalanul elégedett, de az egész évet visszanézve, jól sikerültnek ítélem meg. Olyan típus vagyok, aki mindig jobbat akar. Gyerekként egyszer elmentem egy versenyre csupán edzésből, semmi rákészülés nélkül. Megnyertem egyéni csúccsal. Az edzőm másnap megkérdezte, miként értékelem az eredményt, mire én: „elfogadható, de lehetett volna jobb is”. Erre ő nagyot kacagott. Pedig tényleg így van, mindig lehet jobb.

– A sok közül melyik volt a kedvenc versenye?

– Tajvanon mindig jól érzem magam, oda már félig haza járok, de tavaly a két ottani versenyem nem sikerült úgy, ahogy terveztem, ezért nem élveztem annyira. A hazai megméretések teljesen más téttel és hangulattal járnak. Ha muszáj választanom, akkor a külföldi versenyek közül Vietnám, itthonról pedig Nagyvárad volt a kedvencem.

Merjünk nagyot álmodni!

– 2016-ban több időt töltött itthon, mint a korábbi években, a versenyezés és felkészülés mellett több előadást, motivációs programot is tartott.

– Próbálok minél több időt itthon lenni. A közösségi események több szempontból is fontosak számomra. A triatlon egy nagyon önző sportág, ezért fontosnak tartom, hogy amíg aktív sportoló vagyok, addig is tudjak valami pluszt adni a környezetemnek. Továbbá Ausztráliában tudatosult bennem, ha van plusztudásod, azt nem szégyellni vagy magadnak tartogatni kell, hanem továbbadni. Ezek a találkozások nekem is sok pluszt adnak, főleg a gyerekek.

– Hogyan halad a saját márka kiépítése, népszerűsítése?

– Az I deal with challenges fő célja a motiváció, hogy merjünk nagyot álmodni, és dolgozzunk keményen érte. Sok munkánk van a márka kiépítésével, és egyre több lesz. Ez egy nonprofit vállalkozás jelenleg, de rengeteg tervünk van, hogy a jövőben milyen projektekkel bővítsük.

Túlhajszoltság és lelki felkészültség

– Mennyire valós veszély a túlhajszoltság ebben a sportágban? Odafigyel a teste jelzéseire?

– Szinte állandóan a határaimat súrolom, csak így lehet többet és többet elérni. Ez a sport tulajdonképpen önismeret is. Régebb sokszor átléptem a túloldalra, mostanság azért ritkábban. Mégiscsak öregszem, és talán eszem is több lesz.

– A fizikai felkészülés mellett a pszichikai is ugyanolyan fontos?

– Minél magasabb szintről beszélünk, annál inkább. Míg mondjuk kezdőként 10–20%-ot számít, az én szintemen most már inkább 50%-ra saccolnám. Nagyon fontos, hogy a mindennapi edzésekhez hogyan állok hozzá, és annál is fontosabb, hogy fejben mennyire tudok ott lenni egy versenyen. Ez az a terület, ahol nagyon sokat kell fejlődni. Nem véletlen, hogy ebben a sportban a csúcsot 35 éves kor körül éred el. Az atléták addigra „nőnek fel” fejben.

– Több éve a sport tölti ki az életét, mi az, amit megtanult ez idő alatt?

– Azt szoktam mondani, sport nélkül teljesen más ember lennék. A sport szinte mindenkire pozitív hatással van. Megtanít kezelni az élet különböző szituációit. A tiszteletet és egyben a küzdeni tudást, mert semmit nem kap ingyen az ember. Az elmúlt pár évben én is sokat változtam, a világ különböző helyein élek, utazgatok egyfolytában, belelátok a különböző kultú­rába. Összehasonlítom a miénkkel, a pozitívumokat megpróbálom elsajátítani, a hibáimon javítani. Folyamatosan lehet tanulni és fejlődni, csak nyitott kell lenni.

Úszni, futni télen is lehet

– Hogyan sportol télen a triatlonista?

– Forró teával vagy kávéval a kezében (mosolyog). Nagyon szeretem a meleget, és főleg a napsütést, így télen néha kicsit morcosabb vagyok, de úszni, futni, erősíteni ilyenkor is jól lehet. A kerékpározás kicsit nehézkesebb.

– A futás közismerten az erőssége. Milyen tanácsot tudna adni a háromszéki hobbifutóknak?

– Elsősorban azt, hogy élvezzék a mozgást, és a fáradságban is az örömet keressék. Néha lassabban kell szaladni ahhoz, hogy gyorsabb légy.

– Az év mintegy felét Ázsiában tölti, edz, versenyez, olyan helyekre jutva el, amelyekről legtöbben csak álmodunk. Melyik tetszett a legeslegjobban?

– Itthon érzem magam a legjobban! Persze, az utazgatást is imádom. Kedvenc országom Ausztrália. Egyszerűen gyönyörű, és az életstílus is nagyon élvezhető számomra. Az ottani időjárásnál jobbat pedig el sem tudok képzelni! Viszont mivel nem oda születtem, ezért valamilyen szinten mindig idegen vagyok. Ázsiából Tajvan, Thaiföld és Indonézia egy-egy része tetszik jobban, ahol ténylegesen szívesen töltök akár hosszabb időt is. Tajvanhoz az emberek kedvessége, vendégszeretete és a sok jó emlék köt, itt robbantam be a triatlonvilág elitjébe, a 2013-as fél ironman-világkupán negyedikként érve célba. Indonéziában Bali szigetét kedvelem leginkább. Egyik legjobb barátom, az indonéziai úszóbajnok bevezetett az indonéz konyha vegetáriánus világába. Hihetetlen, de most összefut a nyál a számban, ha rá gondolok! Thaiföldön pedig a mesés edzőközpont, Thanyapura az, ami folyton visszahív.

Motiváltabb, mint valaha

– Milyen tervekkel, elképzelésekkel vág neki 2017-nek?

– A versenyév váza már kezd összeállni, de még sok a kérdőjel. Nem csak rajtam múlik, hogyan alakul. Sajnos, nem engedhetem meg magamnak, hogy akkor és olyan versenyen induljak, ami a legjobb lenne számomra fizikailag. Alkalmazkodnom kell a szponzoraimhoz, figyelembe kell vennem az anyagiakat, és a meghívásoknak is szeretek eleget tenni. Az biztos, hogy még mindig, sőt talán még jobban motiválva vagyok a kihívásokra, mint valaha. Végül is erről szól az élet.

B. Zs.