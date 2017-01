Az elmúlt 15 év álomtizenegye

A klubhűség egyik mintapéldája, Steven Gerrard, aki majd három évtizeden keresztül rúgta a bőrt az Anfield Roadon

Az Európai Labdarúgó Szövetség nemrég megválasztotta a 2016-os év legjobb csapatát, ugyanakkor rendhagyó módon az elmúlt 15 év legjobb tizenegyét is, azaz összeszedte a legtöbbször ezen a listán szereplő tizenegy játékost is. Talán nem meglepő, hogy a csapat gerincét a Barcelona és Real Madrid játékosai alkotják.

Kapus: Iker Casillas. A poszt abszolút győztese, hat egymást követő évben (2007–2012) volt benne az év csapatában, mind a hat jelölését a Real Madrid színeiben zsebelte be.

Védők

Philipp Lahm: A Bayern München klasszisa 2014-ben világbajnokságot nyert a német válogatottal, majd visszavonult a nemzeti csapattól, és a klubcsapatára koncentrál.

Carles Puyol: A lista első barcelonai játékosa, 19 évig focizott a katalánoknál, egész pályafutása alatt a Barcelona mezét viselte. 2014-ben vonult vissza, hatszor került be az év legjobbjai közé, a világ egyik legjobb védőjének tartották.

Gerard Piqué: A védelem másik oszlopa szintén a katalán klubból került be. Négy évet ugyan eltöltött a Manchester Unitedben, de igazán kiteljesedni nevelőegyesülete, a Barca színeiben tudott.

Sergio Ramos: A Sevillából került a Realhoz 2005-ben, azóta nem csak védőjátéka tette a Real Madrid alapemberévé, hanem kulcspillanatokban szerzett góljai is, melyek nagyban hozzájárultak a csapat sikeres szerepléséhez.

Középpályások

Xavi Hernández: Egy újabb Barca-klasszis, aki 2015-től ugyan a katari al-Szadd játékosa, de 2008-tól 2012-ig a katalán klub labdarúgójaként került be az All Star csapatba.

Andrés Iniesta: Puyol mellett a Barcelona másik olyan ikonja, aki sosem szerepelt másik csapatban. Minden idők legtöbb trófeáját szerzett spanyol játékosa.

Steven Gerrard: A klubhűség egyik mintapéldája, a Liverpool sztárja volt, a junior klubbal együtt 28 (!) éven keresztül. 2015-ben a Pool-szurkolók nagy sajnálatára a Los Angeles Galaxyhoz igazolt.

Támadók

Thierry Henry: A labdarúgó ugyan megfordult a katalánoknál, azonban az Arsenal sztárjaként került be ötször is az év legjobb játékosai közé.

Lionel Messi: Az argentin klasszist felesleges bemutatni, hihetetlenül technikás és tehetséges játékos. 2004 óta erősíti a katalánok felnőtt csapatát, átlagban majdnem minden mérkőzésén gólt szerzett. 2008 és 2016 között egyetlen alkalommal maradt ki a legjobbak közül, 2013-ban.

Cristiano Ronaldo: Az abszolút győztes. 11 alkalommal fért be az év csapatába. 2004-ben és 2007–2009-ig a Manchester Unitedben mutatott teljesítménye alapján választották be az All Star csapatba, utána a Real támadójaként érdemelte ki ezt a címet.

Az UEFA 2016-os év csapata: Gianluigi Buffon (olasz, Juventus) – Jérome Boateng (német, Bayern München), Gerard Piqué (spanyol, FC Barcelona), Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid), Leonardo Bonucci (olasz, Juventus) – Luka Modric (horvát, Real Madrid), Toni Kroos (német, Real Madrid), Andrés Iniesta (spanyol, FC Barcelona) – Lionel Messi (argentin, FC Barcelona), Antoine Griezmann (francia, Atlético Madrid), Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid).