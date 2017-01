Mire számíthatunk 2017-ben?

Vasárnap 11 órától parázs meccs vár a Sepsi–SIC női kézilabdacsapatára, a Nagybányai Minaurt látja vendégül a Szabó Kati Sportcsarnokban Fotó: Henning János

Emlékezetesként vonul be a 2016-os esztendő a háromszéki sport történetébe, ugyanis a Sepsi–SIC női kosárlabdacsapata felült a hazai kosárlabdaélet trónjára, a Román-kupa mellé a bajnokságot is megnyerve. A Sepsi OSK labdarúgóklub is bajnokként zárta a III. liga 1. csoportját, és feljutott a másodosztályba. Vajon mit tartogat felnőtt csapataink számára 2017? Sikerül megismételni a tavalyi diadalmenetet? Bízunk benne, hogy igen!

Kosárlabda

Sepsi–SIC. Célkitűzés: címvédés. Jelenlegi helyezés: 1.

2016 márciusában fennállása első bajnoki címét ünnepelhette a Sepsi–SIC, miután nagy fölénnyel, magabiztosan nyerte a pontvadászatot, illetve a Román-kupát is. A sepsiszentgyörgyi klubnál a hagyomány kötelez, a 2015–2016-os idény után idén sem lehet más a célkitűzés, mint a döntős szereplés kiharcolása mindkét fronton, azaz a bajnokságban és a kupasorozatban is. Jelenleg remekül állunk, ugyanis a zöld-fehérek vezetik az alapszakasz rangsorát, 13 győzelem és egy vereség a mérlegük.

Január 14-én hazai pályán lépnek újra kenyérbe, Kolozsvárt látják vendégül. A kiírásban több bajnoki vár a mieinkre, ugyanis a tízcsapatosra fogyatkozott mezőny az oda-visszavágós rendszerben zajló alapszakasz lejárta után egy úgynevezett középszakasszal folytatódik, ahol újabb oda-vissza kört játszik az alapszakasz első hat helyezettje, illetve külön a 7-10. helyen végzők, majd csak ezután következik a rájátszás. Szoros a mezőny, de nem lehetetlen teljesíteni a célkitűzést, a sepsiszentgyörgyiek kispadján nemrég 100. győzelmét ünneplő Zoran Mikes hozzáértése, a kiforrt csapategység és a szurkolók önzetlen támogatása sokat nyomhat a latban.

KSE. Célkitűzés: feljutás az élvonalba. Jelenlegi helyezés: 3.

A női másodosztályban a Sepsi–SIC2 mellett a KSE-nek szurkolhatunk, a fiatal erőkből álló kézdivásárhelyi együttes célja a feljutás a Nemzeti Ligába azért, hogy folytonosságot és játéklehetőséget biztosítsanak a saját nevelésű játékosaiknak. A célkitűzés a szerb Ljubomir Kolarevic edző vezetésével abszolválható, azonban a folytatás annak függvénye, hogy mennyi pénzből tudnak gazdálkodni.

Labdarúgás

Sepsi OSK. Célkitűzés: az idény elején: 8–10. hely, féltávnál: 4–6. hely. Jelenlegi helyezés: 5.

Minden tekintetben nagyszerű évet zárt a Sepsi OSK labdarúgócsapata, amely 2016 tavaszán még a III. ligában, ősszel pedig már a II. ligában szerepelt, nem is akárhogyan. A 2011-ben alapított klub remek meneteléssel nyerte meg a III. liga 1. csoportját, majd a másodosztályban tette le névjegyét, óriási meglepetést okozva ellenlábasainak, többek között az Aradi UTA elleni 4-1-gyel, a Foresta Suceava elleni 6-1-gyel és a kupabeli 5-1-es, Brassó feletti diadallal. Mindezek mellett pedig tízfordulós veretlenségi sorozattal is büszkélkedhettek, és a rangsor második helyén is álltak ősszel. Az évet 18 mérkőzésen elért 35 ponttal az 5. helyen zárták a piros-fehérek, a klub neve pedig egyet jelent a becsületességgel, komolysággal és kemény munkával.

A jó eredmények arra késztették a klubvezetést, hogy némiképp módosítson az eredetileg 8–10. helyet megcélzó elváráson, és mostanra a 4–6. helyezést tartanák elfogadhatónak, azzal a megjegyzéssel, hogy ha netán feljutást érő helyen végeznének, akkor természetesen vállalnák az élvonallal járó megpróbáltatásokat. Az élvonalbeli szereplés egyébként az OSK belátható időn belüli tervei közé tartozik.

A célkitűzés teljesíthető az egyre inkább fogyatkozó mezőnyben, a Sepsi OSK kerete január 9-én gyűl össze, majd februárban törökországi edzőtáborba utaznak, ahol több barátságos mérkőzést is játszanak. Néhány poszton erősítéseket helyeztek kilátásba, és továbbra is számítanak elkötelezett szurkolótáborukra. A csapatszellem jó, a követendő értékszemlélet, a kiváló szakértelem úgyszintén adott, így sok győztes meccset várunk a február végén kezdődő tavaszi idényben is!

Teremlabdarúgás

Sepsi FC. Célkitűzés: rájátszás. Jelenlegi helyezés: 8.

A szebb napokat is látott Sepsi FC – korábban bajnoki ezüstéremig és kupagyőzelemig jutottak a sepsiszentgyörgyiek – nagyszabású változáson esett át a 2016–2017-es szezonra, anyagi nehézségek miatt elveszítette idegenlégiósait és több korábbi alapjátékosát, helyettük a helyi tehetséges fiatalokat igyekeztek beépíteni a csapatba. A zöld-fehérek az alapszakasz 8. helyéről várják a január 22-ei folytatást, a jelenlegi keret ennyire elég, az előtte álló jóval erősebb alakulatok zömével szemben gyakorlatilag esélytelen a Sepsi FC.

KSE. Célkitűzés: bennmaradás. Jelenlegi helyezés: 11.

A KSE Futsal is búcsút intett spanyol idegenlégiósainak, helybeli játékosokból álló kerete pedig fe­le­más lelkesedéssel vetette bele magát a bajnoki küzdelembe. A kék-fehéreknek csak apróbb fellángolásaik voltak az őszi szezonban, ennek megfelelően egyetlenegy pontot sem tudtak szerezni, ami negatív klubcsúcsot jelent. A folytatás sem kecsegtet több jóval, bár néhány pontot mégiscsak illene szerezni. A kiesés reális veszélyt jelent.

Kézilabda

Sepsi–SIC. Célkitűzés: 6. hely. Jelenlegi helyezés: 8.

Megalakulása évében csoportjában a 7. helyen végzett a Sepsi–SIC női kézilabdacsapata az A-osztályos bajnokságban, idén szeretnének ezen javítani. A kézdivásárhelyi, sepsiszentgyörgyi és brassói tehetségekből álló alakulat eddig hat meccset játszott a szezonban, egy győzelmet és egy döntetlent jegyeztek fel a neve mellé, bár a keret ennél többre hivatott. A bajnoki rendszer több üresjáratot is eredményez, mivel menetközben több csapat is visszalépett, így fordulónként három együttes állni kényszerül. A Sepsi–SIC november közepén játszotta utolsó tétmeccsét, és vasárnap már folytatja a pontvadászatot, 11 órától a harmadik helyen álló Nagybányai Minaurt fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban. Pokoli kezdés ez a fiatal gárdának, amely az ünnepek lejártával kezdte meg a felkészülést, Vida Attila edzőtől úgy tudjuk, több játékos sérüléssel és betegséggel küszködik, de reméli, hogy vasárnapra készen állnak az összecsapásra.