Így láttuk a lelátóról

Kupagyőztes és bajnoki aranyérmes a sepsiszentgyörgyi kosárlabdacsapat. A Sepsi–SIC mindent vitt 2016-ban Fotó: Henning János

Sikeres évet hagy maga mögött a háromszéki sportélet, sportolóink idén is kitartóan tették a dolgukat, számos országos és nemzetközi elismerést érdemelve ki ezáltal. 2016 legemlékezetesebb momentumaként Sepsiszentgyörgy az ország kosárlabda-fővárosává vált, miután a Sepsi–SIC női együttese a bajnokságot és a kupasorozatot is megnyerte. Hosszabb kihagyás után, ismét van másodosztályos labdarúgó-csapatunk – nem is akármilyen! –, idén először volt háromszéki résztvevője a paralimpiának, de ifjúsági Európa-bajnoki címnek is örülhettünk. Szubjektív visszatekintő az idei háromszéki sportévre, a teljesség igénye nélkül.

Csapatsportágban a Sepsi–SIC sikereitől volt hangos az erdélyi magyar média – a román sajtóorgánumok valamiért „megfeledkeztek” róla –, a sepsiszentgyörgyi női kosárlabda-együttes duplázni tudott a 2015–2016-os idény végén. A fantasztikus sikerszéria azzal kezdődött, hogy a Mikes-csapat februárban megvédte címét a Román-kupában, miután a brassói négyesdöntőben előbb Gyulafehérvárt (65-45), majd Brassót (87-49) iskolázta le. Márciusban aztán a 2015-ös bajnoki ezüstöt aranyéremre és fennállása első bajnoki címére váltotta a zöld-fehér mezes csapat, miután esélyt sem adott döntőbeli ellenfelének, a Gyulafehérvári Egyetemnek: 82-57, 64-50 és 86-53-as rész­sikerek után ült fel a honi női kosárlabda trónjára. A Sepsi–SIC-nek a címvédésre is jó az esélye, 13 nyert és egy vesztes mérkőzéssel vezeti az alapszakaszt.

A kosárutánpótlás bebizonyította, bennük a jövő, a női U18-as döntőben a KSE az ötödik, míg az U13-as korosztályban a Sepsi ISK a hetedik helyen végzett, de a többi korosztály is előkelő helyet vívott ki magának az országos élbolyban.

Kézilabdában a fiatal játékosokból álló Sepsi–SIC újoncként az A-osztályos országos bajnokság B-csoportjában hetedikként végzett, a 2016–2017-es idényben jelenleg a nyolcadik helyen áll.

Sokan váltak OSK-drukkerré

A labdarúgás háromszéki elkötelezettjeinek is valóra vált az álmuk, a 2011-ben alapított Sepsi OSK klub május végén magabiztosan – 22 győzelemmel, 2 döntetlennel és 2 vereséggel – megnyerte a III. liga 1. csoportját, így két III. ligában eltöltött szezont követően feljutott a másodosztályba. A II. liga újoncaként sikert sikerre halmoz a piros-fehér mezes együttes, amelynek mérkőzéseit rendre nagyszámú lelkes szurkolótábor drukkolja végig, olyan bravúros eredményeket jegyzett ősszel, mint az Aradi UTA elleni 4-1, a Foresta Suceava elleni 6-1 és a kupabeli 5-1-es diadal Brassó felett. A tízfordulós veretlenségi sorozattal büszkélkedhető OSK a Román-kupa tizenhatod-döntőjében Krajovával szemben csak a hosszabbításban hajtott fejet, a pontvadászatban pedig az ötödik helyről várja a tavaszi folytatást.

A labdarúgó IV. ligában zsinórban másodszor is Gelence lett a bajnok, míg az V. liga Kovászna elsőségével zárult.

Teremlabdarúgásban nem alakult túl fényesen a 2015–2016-os idény, bár mindkét csapatunk bejutott a rájátszásba, mind a Sepsi FC, mind a KSE elvérzett a negyeddöntőben az esélyesebb Galaccal, illetve Dévával szemben. Az őszi szezonra jelentősen átalakultak együtteseink, idegenlégiósok nélkül, többnyire helybeliekre alapozva próbálnak helytállni a nagyon szoros mezőnyben, több-kevesebb sikerrel.

Egyéniben is jeleskedtek

Egyéniben több országos bajnokkal is büszkélkedhet Háromszék, jelentős nemzetközi eredményeket elsősorban a birkózás és karate hozott számunkra. A sepsiszentgyörgyi MSK büszkesége, Incze Kriszta – akit nemrég negyedszer választottak Kovászna megye legjobb sportolójává – ifjúsági Európa-bajnoki címet nyert idén, emellett több országos bajnoki cím birtokosa, Balkán-bajnok, egyetemi világbajnoki ezüstérmes, Európa-kupa negyedik helyezett.

A Shoto-Team, a Sport-All SE és a Sporting Budo karatékái is szorgalmasan gyűjtögették az érmeket egész évben, csakúgy, mint a Sepsi ISK és az MSK birkózói. Cselgáncsban a Nagy Mózes SK reménysége, Balogh Hanna szerzett országos bajnoki címet az U12-es korosztályban, de a szentkatolnai West Judo növendékei is remekeltek: U11-ben Borcsa Lehel Félix, U10-ben pedig Miklós András Benedek lett országos bajnok.

Bravúros eredményt ért el a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Sportklub üdvöskéje, Mike Boróka is, aki az újonc korosztályú Európa-bajnokságon végzett az előkelő 5. helyen, az európai Top 14-es ranglistaviadalon pedig 8. lett. Motokrosszban és szupermotóban Tompa Krisztián és Ördög Zoltán keltették jó hírünket a nagyvilágban. A Sport-All Sport Club Z Dance táncszakosztályának tagjai a poreci Dance Star táncvilágbajnokság döntőjében taroltak, két világbajnoki címet érdemelve ki. A sort még folytathatnánk.

Rióig vitte Kézdivásárhely nevét

Oláh Attila személyében az első háromszéki paralimpikont tisztelhetjük, a kézdivásárhelyi parakerékpáros hatévnyi kitartó munka után váltotta valóra álmát, ott volt a szeptember 7–18. közötti XV. Rió de Janeiró-i nyári paralimpián. Attila orvosi jóváhagyással, kemény antibiotikumos kezelés után, nagy adag elszántsággal vállalkozott az ötkarikás megmérettetésre, ahol a fentiek miatt nem tudott maximális formát nyújtani. Eredményeire azonban joggal lehetünk büszkék, 26. helyen zárt az 1 km-es sprintversenyben, 14. lett az országúti 20 km-es időfutamon, illetve a 29. pozícióban fejezte be a 71,1 km-es országúti mezőnyversenyt.

Jár a taps, az elismerés

Részünkről hatalmas dicsérettel illetjük Háromszék összes sportolóját, akikről bármikor példát vehetünk kitartás, akaraterő tekintetében. Tőlük megtanulhatjuk, hogy mindig fel kell állni, és sose adni alább annál, mint amire képesek vagyunk. Mindannyian megérdemlik a tiszteletünket, hiszen nap mint nap keményen edze­nek, komoly terhelést viselnek el, és tisztességesen versenyeznek, még ha nem is mindig dobogón végezve, de szívvel-lélekkel. És ne feledkezzünk meg az őket képező edzőkről, szakemberekről sem, akik mindent alárendelnek választott szakmájuknak, és végtelen türelemmel, kitartással irányítják tanítványaik lépéseit. A siker az ő érdemük is!

Sportsikerekben gazdag új évet kívánunk mindenkinek!

Bartha Zsófia