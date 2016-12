Tervek a jégen

A Székelyföldi Jégkorong Akadémia rendszeresen szervez edzéseket a különböző korosztályoknak

A kézdivásárhelyi műjégpálya felújítási munkálatai miatt az idényben idegenbe „kényszerültek” a KSE-Bikák jégkorongozói, akik a Székelyföldi Jégkorong Akadémia tagjaiként annak központjába, Csíkkarcfalvára járnak heti rendszerességgel edzeni. Ugyanebből az okból kifolyólag jelenleg a közönségkorcsolyázás is szünetel. Az átmeneti kellemetlenségekért azonban bőven kárpótolni fog, hogy előreláthatóan február végére az ország egyik legmodernebb létesítményét avatják fel Kézdivásárhelyen.

Az idei szezonban Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy közös csapatokkal szerepel az U10-es kupaversenyeken, valamint az Erdélyi Jégkorong Liga U12-es kiírásában, de a megyeszékhelyi U14-es együttest is több céhes városbeli játékos erősíti – tudtuk meg Márton Sándor edzőtől, aki szerint mind szakmailag, mind anyagilag kifizetődő az akadémiai rendszerbe tartozó alközpontként működni. A magyar állami támogatással létesített Székelyföldi Jégkorong Akadémia rendszeresen szervez összetartásokat a különböző korosztályoknak, ahol felmérik a kapusok, játékosok tudásszintjét, és szakemberek segítségével jégedzéseken, illetve elméleti oktatáson kamatoztatják azt.

Sepsiszentgyörgy mellett Kézdivásárhelyen is gőzerővel dolgoznak a jövő nemzedék jégkorongozóinak kinevelésén, Márton edző munkáját jelenleg egykori tanítványa, Koszta Ákos segíti, de januártól tovább bővül az edzői stáb.

– Jó ütemben halad a műjégpálya korszerűsítése, amely az ország legmodernebb létesítménye lesz, amikor elkészül. Február végén, március elején tartanánk az ünnepélyes megnyitót, akkorra ütemeztük át az egyébként hagyományosan évvégén tartandó Fashion-kupát a gyerekeknek, de szeretnénk egy látványos felnőtt mérkőzésnek is helyet adni ez alkalommal – újságolta Márton, aki azt is elárulta, hogy műkorcsolya-programot is terveznek ekkorra, mivel az előző szezonban elindult a műkorcsolya-oktatás a céhes városban, Petra Knezevic Kolarevic felügyelete alatt, és ezt is szeretnék folytatni.

Miután átadják a fedett műjégpályát, új gyerekcsoportok toborzásába fognak, 2007-ben és azután születettek jelentkezését várják, akiknek felszerelést és kiváló edzéskörülményeket biztosítanak, továbbá lehetőséget, hogy 14. életévük betöltése után az akadémián folytathassák képzésüket, és akár a magyar válogatottságig is eljussanak. Évente hét–nyolc hónapig működne a műjégpálya, így zavartalanul edzhetnek majd a jégkorongozók és műkorcsolyázók, a távlati tervek között pedig egy felnőtt jégkorongcsapat alapítása is szerepel.

A romániai U20-as korosztályú jégkorong-válogatott tagjaként a kézdivásárhelyi Gajdó Balázs (Steaua Rangers) remek teljesítményt nyújtott a hónap elején, Tallinban rendezett divízió II/A-kategóriájú világbajnokságon, ahol Románia végül bronzérmes lett. A 18 éves céhes városi jégkorongozó két gólt és ugyanannyi gólpasszt jegyzett a világbajnokságon, többek között a bronzérmet jelentő találat is az ő nevéhez fűződik. Románia Gajdó góljával 6-5-re legyőzte Észtországot és állhatott fel a dobogó harmadik fokára.