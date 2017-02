Új címert fogadtak el

Minden marosszéki magyar ember jelképe lehet

A marosszéki székely közösségi tudat megerősítése, a marosszéki hagyományok felelevenítése érdekében fogadták el Marosszék Székely Tanácsának címerét, amely a történelmi Marosszék címere is egyben.

A Marosszék Székely Tanácsa által kiadott közlemény szerint a szervezet „ösztönzi a marosszéki települési tanácsokat, hogy nyilvános rendezvényeiken, gyűléseiken céltudatosan használják, együtt Székelyföld címerével, és törekedjenek arra, hogy a marosszéki székely társadalom számára a régió általánosan elfogadott jelképévé váljon. Felkéri a marosszéki önkormányzatokat, hogy a polgármesteri hivatalokban látható helyre tegyék ki, együtt a székely címerrel. A döntést megfontolásra ajánlja a többi hét széki székely tanácsnak, hogy a széki öntudat Székelyföld minden falujában és városában megerősödjön”.

Érveik többek között, hogy a székely székek a székely önazonosság területi, intézményi keretei voltak századokon keresztül, és ma is eleven és markáns kulturális tájegységei Székelyföldnek, amelynek Marosszék is része. Figyelmeztetnek arra is: a román közigazgatási reformtervek a Ceaușescu-diktatúra által kialakított megyékre épülnének, és végképp eltörölnék a székely székek emlékét is.