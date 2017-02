Rövid hírek

Nekünk is jobb járna!

Románia is vizsgálatot indított a nagy nemzetközi cégek által forgalmazott élelmiszerek minőségét illetően - jelentette be pénteken Petre Daea mezőgazdasági miniszter. Közölte, hogy felállítottak egy munkabizottságot, a testület feladata megvizsgálni, hogy van-e eltérés a nagy nemzetközi cégek által Nyugat-Európában és Romániában forgalmazott termékek összetétele és minősége között. Pénteken tárgyaltak a többi hatósággal a vizsgálati módszerről – írja a Pénzcsinálók.



Tizenhatan haltak meg

Már 16 halálos áldozata van annak a kanyarójárványnak, amely elsősorban az ország nyugati, délnyugati megyéiben terjed – közölte vasárnap a Digi24 hírtelevízió. 2016 eleje óta 3109 kanyarós megbetegedést diagnosztizáltak az országban, és ebben az időszakban tizenhatan vesztették életüket a betegség szövődményei miatt. Amint a hírtelevízió közölte, korábban átlagosan 7-8 kanyarós esetet jegyeztek évente. A legtöbb megbetegedést a Bánságban észlelték.



Ítélet született

Fegyvercsempészésért és tiltott fegyvertartásért ítélte első fokon három év négy hónap börtönbüntetésre a kolozsvári bíróság a 2016. augusztus végi nyíregyházi lövöldözés gyanúsítottját. A Magyarországon dolgozó román orvos a gyanú szerint augusztus 31-én Nyíregyházán rálőtt egy házaspárra, az asszonyt megölte, a férjét pedig életveszélyesen megsebesítette. A Kolozsváron másnap elfogott D. S.-nél a román rendőrség egy revolvert talált, amelyre nem volt engedélye, ezért eljárás indult ellene. A gyilkosságot a román hatóságok előtt beismerte.



A szülőket is beidézik

A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium több diákjának a szüleit is beidézte, és tanúként hallgatta ki ezen a héten a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) - írta pénteken a Maszol.ro. Egy név nélkül nyilatkozó szülő elpanaszolta: két rendőr hozta a házukhoz a felszólítást, hogy jelenjen meg a korrupcióellenes ügyészségnél. Hozzátette: az eljárás az egykori Securitate kommunista politikai rendőrség módszereire emlékeztette. Az RMDSZ állásfoglalásban fejezte ki felháborodását.