Rövid hírek

Áfát törölne Dragnea

Nulla áfát vezetne be a szociális célra használt lakásokra, illetve az ilyen céllal történő ingatlanok építésére, a mezőgazdasági szolgáltatásokra, a sajtóban történő reklámokra Liviu Dragnea, a képviselőház elnöke. Az új tervben levő pénzügyi törvénykönyvhöz adott le módosító javaslatokat a szociálliberális politikus, aki azt is szeretné, hogy csökkentsék le a vállalkozások esetében az áfa számolásához alapul vett éves bevétel összegét is a jelenleg meghatározott 85 ezer euróról 65 ezer euróra. A szociális lakások esetében jelenleg 5 százalékos áfa-kötelezettség van érvényben, a mezőgazdasági szolgáltatások terén pedig 9 százalékos adót kell fizetni. Az intézkedések a gazdaság élénkítését szolgálnák.



Erősödött a kabinet

Letette tegnap a hivatali esküt Tudorel Toader igazságügyi, Mihai Tudose gazdasági, Alexandru Petrescu üzleti környezetért felelős és Rovana Plumb európai alapokért felelős miniszter. A Cotroceni-palotában tartott beiktatási ceremónián jelen volt Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi és Liviu Dragnea képviselőházi elnök, Sorin Grindeanu kormányfő, a kabinet tagjai és több elnöki tanácsadó. Klaus Johannis államfő rövid beszédében kifejtette: „Úgy tekintek erre a kormányátalakításra, mint a kabinet megerősítését célzó lépésre”. Az elnök azt is elmondta, megkapta a parlamenttől a 2017/13-as sürgősségi kormányrendelet elutasításáról, illetve a 2017/14-es sürgősségi kormányrendelet elfogadásáról szóló törvényt, amelyeket pénteken ki is hirdet. „Miniszterelnök úr, ezzel minden körülmény adott ahhoz, hogy visszatérjünk a normális kerékvágásba” – tette hozzá.



Segítség a termelőknek

A kormány tegnapi ülésén sürgősségi rendelettel módosított két jogszabályt azzal a céllal, hogy könnyebbé tegye a mezőgazdasági termelők számára, hogy Európai Uniós alapokból közvetlen kifizetésekhez jussanak. Változás az is, hogy pályázhatnak azok a társulások is, amelyek nem rendelkeznek birtoklevéllel, viszont van ezzel egyenértékű dokumentumuk a terület tulajdonjogát illetően.