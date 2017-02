Rövid hírek

Drágulhat a gáz és a villany

A villamos energia és a földgáz ára is nőhet az év folyamán, nyilatkozta Niculae Havrileț. Az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) elnöke szerint áprilistól nő a gáz ára, mivel a hatóság gázév alapján – áprilistól áprilisig – számítja a fogyasztói árat. Ekkor megszűnik a földgáz szabályozott piaca, vagyis liberalizálják a belföldi termelésű földgáz piacát. A hatóság elnöke szerint az intézkedésnek nem lesz azonnali hatása, mivel kezdődik a melegebb évszak, és a lakossági fogyasztók novemberig nem fűtenek. Idén nőhet a villamos energia ára is, véli az ANRE elnöke, aki arról biztosított, hogy az áremelés nem lesz jelentős, így a villanyáram ára vagy ugyanannyi marad, mint most, vagy mindössze 1–2 százalékos emelkedés lesz.



Megszavazott tervezet

Megszavazta tegnap a képviselőház plénuma azt a törvénytervezetet, amely jóváhagyja a 2017/14-as sürgősségi kormányrendeletet. Utóbbival helyezte hatályon kívül a kormány a büntetőjog módosítását célzó, 2017/13-as rendeletét. A 2017/14-es sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvény tervezete 292 támogató voksot kapott a képviselőház plénumának tegnapi ülésén, egy személy tartózkodott, három képviselő nem szavazott.



Nincs kenőpénz, nincs műtét!

Többrendbeli vesztegetés elfogadása miatt vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DGA) Adrian Dumitru Ivănescu marosvásárhelyi ortopéd orvos ellen. A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház ortopéd sebészét tetten érték tavaly szeptemberben, amint 800 eurót fogadott el egyik páciensétől, akinek műtétre volt szüksége. Az ügyészek a férfi által tett feljelentés alapján szervezték meg a tettenérést. Az ügyben indított vizsgálat során aztán fény derült egy másik hasonló esetre is: 2016-ban az orvos 2.500 eurót kért és kapott egy másik férfitől, hogy elvégezzen rajta egy műtéti beavatkozást – tudatja közleményében a DGA. Az ügyet a Maros Megyei Törvényszék tárgyalja.