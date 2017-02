Évharmad vége közeleg

Grindeanu komolyan veszi feladatát Fotó: a1.ro

Sorin Grindeanu kormányfő tegnap bejelentette, hogy minden minisztériumhoz ellátogat, ugyanis pontosan szeretné átlátni minden intézmény helyzetét, írja az Agerpres.

„Mindenhova ellátogatok, mert szeretném megismerni mindegyik minisztérium helyzetét. Másfél hónap alatt mindenki megszokta már a miniszteri beosztását. Március végén jár le az első évharmad, és kell tudnunk, hogy a kormányprogramban tett vállalásainkat életbe ültették-e” – nyilatkozta Grindeanu a tanügyminisztériumnál tartott munkalátogatását követően.

A kormányfő Pavel Năstase tanügyminiszterrel a kisegítő személyzet bérezésről tárgyalt, ez ügyben pedig a szakszervezetekkel is konzultálni fog. Ugyanakkor annak a lehetőségét is megvizsgálták, hogy a tárcavezető egy új oktatási törvényt mutasson be. „Az infrastruktúráról is beszélgettünk, hiszen kétezer iskolának nincs működési engedélye. Nekünk megvan erre a keretünk a fejlesztési minisztériumnál és ezeket idén felújítjuk, ez a legfontosabb. A 2500 bölcsőde és óvoda építése többéves program, 2020-ig befejezzük ezeket” – hangsúlyozta a miniszterelnök.