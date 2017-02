Rövid hírek

Retusált költségvetés

Legkevesebb 40 milliárd lejes hitelt kell felvennie a kormánynak ahhoz, hogy teljesíteni tudja a programjában vállaltakat Traian Băsescu volt államfő szerint, írja az Agerpres. A Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke szerint a 2017-es költségvetés olyan, mintha „Photoshopban retusálták” volna. „Bizalmatlan légkör alakult ki e kormány körül, és ez az állapot fokozódni fog. Márpedig a kabinet programját nézve, nagyon hiteles miniszterelnökre van szüksége. Hogy miért? Mert igen nagy összegű hitelt kell majd felvennie. Nehogy azt higgyék, hogy ezt a programot a költségvetési bevételekből és abból a 24 milliárdból fogják megvalósítani, amekkorára az államháztartási hiányt becsülik. Nem. Ahhoz legkevesebb 40 milliárd lejes hitelre lesz szükségük. Olyan ez a költségvetés, mint egy Photoshopban retusált kép. Ahogyan a manökenek fotóit retusálják, pontosan úgy manipulálták a büdzsét is. A bevétel túl kicsi a költségekhez képest” – fogalmazott Băsescu a Románia TV vasárnap esti műsorában.



Készülő bértörvénytervezet

Két–három héten belül a parlament elé kerül az egységes bértörvény tervezete; a jogszabály július 1-jétől kellene, hogy életbe lépjen – nyilatkozta tegnap Liviu Dragnea képviselőházi elnök. „A miniszterelnöktől és a kormányfőtől tudom, hogy az egységes bértörvény két–három héten belül a törvényhozás elé kerül. Mi a parlamentben készen állunk rá, de nagyon komoly vitára kell számítani a társadalmi partnerekkel. A kormányprogram értelmében július elsejétől lépne életbe a jogszabály. Azért akarok sietni az elfogadásával járó eljárással, mert a tapasztalatok alapján tudom, hogy minden általunk kezdeményezett törvényt megtámadnak az alkotmánybíróságon, számolnunk kell tehát az erre szánt idővel is” – mondta Dragnea a romániai községek egyesületének közgyűlésén.

Dönt a képviselőház

Kedvezően véleményezte a képviselőház jogi bizottsága a 2017/14-es sürgősségi kormányrendelet elfogadásáról szóló törvény tervezetét, amely hatályon kívül helyezi a 2017/13-as kormányrendeletet. A 14-es rendeletet egyhangúlag megszavazta a bizottság. A képviselőház ma vitatja meg, és szavaz a törvényről. A szenátus már elfogadta a 2017/14-es kormányrendeletről szóló törvénytervezetet, ebben az esetben a képviselőházé a végső döntés.



Lavinaveszély

Óvatosságra intik a Hunyad megyei hegyimentők azokat a turistákat, akik a Retyezát- és Páring-hegységbe mennének túrázni, ugyanis a megfagyott hórétegre az elmúlt napokban 50 centiméter friss hó esett. A szakemberek szerint a következő napokban is kialakulhatnak lavinák, ugyanis melegedik az időjárás, a meredekebb részeken pedig lecsúszhatnak a hótáblák. A turistáknak azt javasolják, hogy mielőtt útnak indulnak, érdeklődjenek a turistaösvények állapotáról a Páringen (Parâng), Strázsán (Straja), Râuşorban található hegyimentő-szolgálatok székhelyein.



Emeljék fizetésüket!

A közhivatalnokok béremelése már megtörtént, a polgármesterek fizetésemelése következik, mert nem elfogadható, hogy az alkalmazottak fizetése nagyobb legyen, mint a polgármesteré – nyilatkozta Liviu Dragnea, a képviselőház elnöke. „Olyan fizetésük legyen, hogy soha egyetlen önkormányzati alkalmazott fizetése se legyen nagyobb, mint a polgármesteré. (…) Fontos, hogy ne érezzék magukat megalázva, hogy az állam – a bérezés által – becsülje meg a polgármesterek munkáját” – fejtette ki.



Vér is volt az alkoholban

Rekord nagyságú légalkoholszintet mértek a rendőrök egy 39 éves, Olt megyei gépkocsivezetőnél. A rendőrség vasárnap éjjel 1 óra 15 perckor állította meg a férfit Krajován, egy rutinellenőrzés során. Mivel a gépkocsivezető erősen alkoholszagú volt, a rendőrség légalkohol-mérő szondát fújatott vele. Az eredmény 2,34 mg/l-es alkoholszintet mutatott, így a férfit a Krajova megyei sürgősségi kórházba szállították, ahol a véréből is mintát vettek az alkoholszint pontosabb megállapítása érdekében. A férfi nevére bűnügyi dossziét nyitottak ittas vezetés miatt.