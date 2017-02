Rövid hírek

Pártot alapítana

Nem zárja ki valamelyik pártba való beiratkozását Dacian Cioloș volt miniszterelnök, sőt azt sem, hogy ő maga kezd pártalapításba. Politikai ambícióiról egy rádióinterjúban beszélt a januárban leköszönt technokrata kormányfő. Úgy fogalmazott, három lehetőség közül kell válasszon: vagy távol minden párttól, civil oldalról előtörve fog dolgozni korábban bejelentett tervei megvalósításáért, vagy belép valamelyik politikai alakulatba, vagy pedig pártot alapít. Hozzátette azonban, hogy ez utóbbival fenntartásai vannak, Romániában ugyanis az elmúlt időszakban több pártot is alapítottak, de egyiknek sem sikerült kilépnie a hagyományos politikai alakulatok árnyéka alól. Beszélt ugyanakkor arról is, hogy a jelenlegi pártok elveszítették hitelüket, ezért azok soraiban nem könnyű elnyerni az emberek bizalmát.



Lesodródtak az útról

Lesodródott az útról egy gyerekeket szállító busz Szebenjuharos (Păltiniş) közelében, senki nem sérült meg. A busz Bukarestből jött, 12 és 18 év közötti gyerekeket szállított. Az utasokat egy másik busz vitte ki a nagyszebeni állomásra, az útról lesodródott buszt traktorral kell elvontatni. Három személy megsérült Hunyad megyében, a 68-as országúton, Zajkány (Zeicani) közelében, miután autójuk megcsúszott a havas úton, kisodródott és felborult. A gépkocsi 42 éves vezetője, valamint 42 és 73 éves útitársnői is könnyebben megsérültek.



Cioloș is felelős

Sorin Grindeanu azzal vádolja Dacian Cioloșt, hogy nem élt az Európai Bizottság által felkínált eséllyel, pedig eurómilliókat hívhatott volna le annak érdekében, hogy javítson a hazai büntetés-végrehajtási intézetek állapotán. A kormányfő a Realitatea TV-nek nyilatkozott, kiemelve, magas rangú brüsszeli politikusok tájékoztatták arról, hogy elődje nem élt az általuk felkínált lehetőséggel. Grindeanu kijelentette: az általa vezetett kabinet a hét elején hivatalos levélben jelzi Brüsszelnek, hogy elkezdi azoknak a támogatásoknak a lehívását, amelyekből felújíthatók a hazai börtönök.